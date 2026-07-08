La recente nomina di Amir Badran a vicesindaco di Tel Aviv rappresenta uno spartiacque amministrativo e, soprattutto, una formidabile smentita politica a tutta quella retorica ideologica che, dall’Occidente fino alla pseudo-sinistra italiana, persiste nel dipingere Israele come uno Stato segregazionista o strutturalmente discriminatorio.

La decisione porta ai vertici della seconda città più grande del Paese un arabo israeliano di 54 anni, avvocato e storico esponente di Hadash, la coalizione politica ebraico-araba che da anni si batte per i diritti civili e l’uguaglianza sociale. Badran non è una figura di facciata, ma un leader radicato sul territorio che siede da un decennio nel Consiglio comunale di Tel Aviv e che presiede la sezione locale del suo partito, portando avanti le istanze dei residenti arabi del quartiere storico di Jaffa. La sua ascesa istituzionale giunge in un momento storico carico di tensioni internazionali e attacchi concentrici contro lo Stato ebraico, configurandosi come una risposta pragmatica, democratica e inconfutabile alle accuse di apartheid e razzismo sistemico formulate da “attivisti” e governi stranieri.

Per comprendere appieno la portata dell’evento, è sufficiente guardare all’interno del dibattito della stampa progressista e liberal israeliana, come il quotidiano Haaretz, che da sempre monitora con attenzione ed estremo rigore critico i nodi della convivenza interna: i commentatori e gli editorialisti dell’area progressista locale hanno interpretato questa nomina non solo come un successo delle forze progressiste urbane, ma come la dimostrazione vivente che il modello democratico israeliano possiede gli anticorpi istituzionali per garantire la piena rappresentanza di tutte le sue componenti, malgrado le forti polarizzazioni aggravate dal conflitto.

Lo stesso Badran ha voluto sottolineare come questo traguardo non sia figlio del caso o di una concessione paternalistica, bensì il frutto maturo di anni di lotte comuni, di militanza civica condivisa e di una fede ostinata nella partnership ebraico-araba all’interno delle aule municipali. Il fatto che il tavolo decisionale di una metropoli globale come Tel Aviv diventi esplicitamente e fattivamente ebraico-arabo, con deleghe concrete volte a potenziare i servizi, le infrastrutture e l’integrazione di contesti complessi come Jaffa, evidenzia la natura autenticamente multiculturale e inclusiva della società israeliana.

Gli arabi israeliani costituiscono circa il 21% della popolazione complessiva dello Stato, e la loro presenza, lungi dall’essere confinata ai margini, si snoda quotidianamente attraverso scranni parlamentari alla Knesset, ruoli apicali nella magistratura, carriere accademiche, eccellenze nel sistema sanitario e, come in questo caso, vertici delle amministrazioni locali. La realtà amministrativa di Tel Aviv ristabilisce la verità storica e politica: Israele si conferma una democrazia vibrante, plurale e aperta, dove la cooperazione territoriale e il trasferimento di competenze tra ebrei e arabi costituiscono la spina dorsale di una cittadinanza inclusiva e indissolubile.

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Domenico Letizia