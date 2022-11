La Conferenza episcopale statunitense ha un nuovo presidente: è l’arcivescovo Timothy P. Broglio, che ricopriva la carica di Ordinario militare degli Stati Uniti. Ed è ben conosciuto per portare avanti una linea del tutto differente da quella di Papa Francesco. Con questa elezione, la Chiesa cattolica degli Usa si conferma divisa e polarizzata, proprio mentre arrivano i dati di un sondaggio tra 10mila preti da cui si rileva che meno della metà ha fiducia nel rispettivo vescovo. In questo clima la Conferenza episcopale ha eletto il nuovo presidente pochi giorni fa, durante la riunione autunnale. E Broglio è stato scelto con 138 voti su 237, alla terza votazione.

Vicepresidente è stato eletto l’arcivescovo William E. Lori di Baltimora, presidente della Commissione pro-life della Conferenza episcopale. L’arcivescovo Broglio ha 70 anni, è stato Nunzio Apostolico a Puerto Rico e Repubblica Dominicana. Prima era molto conosciuto in Vaticano per essere stato per molti anni il capo di gabinetto del Segretario di stato vaticano del tempo, il cardinale Angelo Sodano. Originario di Cleveland, Broglio negli ultimi tre anni è stato segretario della Conferenza episcopale. Durante la pandemia ha sostenuto l’esenzione dal vaccino per gli appartenenti alle forze armate per motivi di credo religioso, scrivendo nell’ottobre 2021 che “nessuno dovrebbe essere costretto a ricevere un vaccino contro il Covid19 se violasse la santità della sua coscienza”. Il vicepresidente, mons. Lori è stato nominato arcivescovo di Baltimora da Papa Benedetto XVI nel 2012. Ha presieduto il Comitato per la dottrina della Conferenza episcopale e il Comitato ad hoc per la libertà religiosa.

Nel 2021 è stato scelto come presidente della Commissione pro-life della Conferenza episcopale. È l’attuale cappellano supremo dei Cavalieri di Colombo, una potente organizzazione finanziaria di stampo conservatore. In qualità di presidente della Commissione per la libertà religiosa della Conferenza episcopale, Lori ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta contro una legge sull’assistenza sanitaria, che chiedeva ai datori di lavoro di fornire una copertura contraccettiva nei piani di assicurazione sanitaria. Sul tema dell’aborto, Lori si è concentrato sugli sforzi pro-vita della Chiesa, notando come dopo la sentenza della Corte suprema di giugno, che ha cancellato la legislazione abortiva, è “un momento pieno di opportunità e sfide” per il movimento anti-aborto. Il nuovo presidente Broglio, è caratterizzato da una forte e polemica distanza da Papa Francesco e la sua elezione fa uscire allo scoperto una maggioranza di vescovi non sintonici con la visione di Chiesa dell’attuale pontefice. È stato eletto per un quadriennio, e pertanto sarà chiamato a gestire le posizioni della Chiesa Usa nella prossima elezione presidenziale, dopo l’annuncio di Trump di candidarsi nel 2024.

Fabrizio Mastrofini Giornalista e saggista specializzato su temi etici, politici, religiosi, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato, tra l’altro, Geopolitica della Chiesa cattolica (Laterza 2006), Ratzinger per non credenti (Laterza 2007), Preti sul lettino (Giunti, 2010), 7 Regole per una parrocchia felice (Edb 2016).

Fabrizio Mastrofini