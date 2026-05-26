A conquistare la vetta delle 50 spiagge più belle del mondo, secondo la classifica stilata da World’s 50 Beaches, è Entalula Beach, nelle Filippine. Nell’edizione del 2025, era stata Cala Goloritzé, nella Costa di Baunei in Sardegna, ad aggiudicarsi il podio, premiata per la sua bellezza pura e spettacolare sia via mare che via terra.

La spiaggia a Palawan

Entalula Beach, è situata a El Nido, all’estremo nord dell’isola di Palawan, nelle Filippine. L’area, comprende un arcipelago di isolette, scogliere calcaree e lagune, che negli ultimi anni è entrato con forza nel radar dei viaggiatori più curiosi, che l’hanno definita come “uno di quei posti che bisogna vedere per crederci”, lodandone la sabbia bianca e la posizione remota (il che significa meno visitatori). La spiaggia di Entalula, è raggiungibile solo in barca, ed è considerata molto lontana dai sentieri battuti ed è in uno stato impeccabile.

Per visitarla, è consigliato evitare i periodi che vanno da giugno ad ottobre, quando sono frequenti i tifoni, mentre è consigliabile andare tra dicembre e aprile. La selezione, si basa sui migliaia di giudizi arrivati da altrettanti viaggiatori e a seguito degli innumerevoli giorni trascorsi dai giudici, dagli Ambasciatori delle Spiagge e dal team World’s 50 Beaches, che hanno esplorato le spiagge di tutto il mondo. L’elenco finale, si basa invece su criteri specifici, tra cui la fauna selvatica, la dimensione della folla, quanto sia unico il paesaggio, quanto sia calma e facilmente accessibile l’acqua e, soprattutto, la probabilità di avere una “giornata perfetta in spiaggia”.

Dal 2° al 10° posto

Al secondo posto, sia piazza la spiaggia Fteri a Cefalonia, in Grecia, nota per le sue scogliere bianche e la baia appartata. Terza posizione invece per Wharton Beach in Australia, mentre Nosy Iranja in Madagascar si aggiudica il quarto posto e East Beach a Vomo Island nelle Fiji, il quinto. Tra le prime dieci ci sono poi Shoal Bay East in Anguilla, Dhigurah alle Maldive, Playa Balandra in Messico, Koh Rong in Cambogia e Donald Duck Bay in Thailandia.

In classifica anche Cala dei Gabbiani

Per trovare una spiaggia italiana, bisogna scendere fino alla 18ma posizione con Cala dei Gabbiani, uno dei gioielli della costa di Baunei e, più in generale, del golfo di Orosei, nella costa centro-orientale della Sardegna. La si può raggiungere via mare, come le altre “perle” della costa d’Ogliastra, con imbarcazioni private o che partono dai porti turistici di Cala Gonone, Arbatax e Santa Maria Navarrese, oppure attraverso un difficile sentiero di trekking (3-4 ore di cammino) consigliato ai più esperti, accompagnati da guide, che partendo dall’altopiano del Golgo attraversa la foresta Ispuligidenie. Ancora più giù, in 48ma posizione, c’è un’altra celebre spiaggia della Sardegna: si tratta della Pelosa di Stintino, nel Nord-ovest dell’isola, famosa per la sua sabbia bianca finissima e l’acqua turchese che ricorda i paesaggi caraibici.

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Riccardo Tombolini