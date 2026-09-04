Ci siamo. Il calciomercato è finito e le rose delle squadre di Serie A sono ufficialmente completate (a meno di arrivi in extremis dagli svincolati). Ora per gli appassionati è tempo di fantacalcio. Questi sono i giorni in cui la maggior parte delle leghe si siederà intorno a un tavolo pre creare la miglior squadra possibile in una lotta all’ultimo fantamilione. Dunque, carta e penna alla mano. Ecco la guida all’asta per questa stagione fantacalcistica 2026-2027.

Attaccanti top

Iniziamo dalla fine. E’ vero, solitamente è buon uso cominciare l’asta chiamando i portieri, ma è altrettanto noto che gli attaccanti sono il piatto forte del gioco. Il primo indiziato per il reparto offensivo, senza dubbio, è Donyell Malen. Arrivato alla Roma nella sessione invernale dello scorso campionato, ha segnato 14 goal in 18 presenze, mentre quest’anno è già a quota 5 reti in due partite. Semplicemente un mostro. E’ il miglior attaccante da prendere. Praticamente appaiato c’è Lautaro Martinez, re della serie A da anni, che l’anno scorso ha vinto la classifica dei marcatori con 17 goal. In questa stagione, ancora fermo a quota 0 dopo due giornate. Tra i top anche Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan e già al centro del progetto rossonero. Per lui, una rete in due presenze questa stagione. Infine Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli che ha già ritrovato il goal in queste due giornate.

Attaccanti consigliati

Sotto ai top ci sono comunque dei buoni profili da prendere in considerazione, come Kolo Muani. Il francese è tornato alla Juve alla corte di Spalletti, e ora vuole sbloccarsi dopo le prime due partite a secco di goal (con polemiche). Fiducia anche a Marcus Thuram, reduce da 13 goal e 6 assist nella passata stagione. Anche quest’anno, poi, impossibile rinunciare a Tasos Douvikas, attaccante del Como che l’anno scorso ha siglato 14 reti e un assist, aggiudicandosi il secondo posto nella classifica cannonieri. Consigliato anche Kean, che proprio nella squadra di Fabregas potrà fare concorrenza al greco e spesso saranno in ballottaggio. Infine Andrea Pinamonti, nuovo centravanti della Lazio e possibile sorpresa.

Attaccanti: le sorprese

Uno dei nuovi volti della Serie A da non sottovalutare è Kerim Alajbegovic, nuovo giocatore della Juve che ora, complice anche l’infortunio di Yldiz, ha la possibilità di trovare spazio. Occhio anche a John Yeboah, in doppia cifra di goal e assist l’anno scorso in Serie B e ora vuole dimostrare di essere ai livelli della massima categoria. Tra i profili delle neopromosse, occhio a Raimondo, Adams e Varela. Infine Bowie, che dopo la retrocessione della scorsa stagione con il Verona quest’anno giocherà per il Sassuolo.

Centrocampisti top

Hakan Calhanoglu è sicuramente in cima alla lista dei centrocampisti da prendere all’asta. Già due reti in due partite per lui, l’anno scorso ha collezionato 23 bonus in 22 partite a voto. È anche rigorista. Scott McTominay sarà ai box fino a ottobre per una piccola operazione cardiaca, ma è obbligatorio puntarci tanto il suo rendimento devastante di questi due anni. L’anno scorso ha messo a referto 10 goal e 3 assist. Infine il gioiello Nico Paz, che sarebbe dovuto tornare al Real ma che alla fine è rimasto agli ordini di Fabregas. La scorsa stagione 11 goal e 6 assist per lui.

Centrocampisti consigliati

L’anno scorso era attaccante, ma quest’anno il Fantacampionato lo lista centrocampista. Christian Pulisic è un vero e proprio gioiello da prendere al fantacalcio, considerato il suo rendimento da centravanti. Tempo che ritroverà la condizione, e sarà al centro del progetto anche nel Milan di Amorim. Listati centrocampisti anche Riccardo Orsolini, Francisco Conceiçao e Alisson Santos, tre centrocampisti su cui puntare. Poi Nikola Vlasic e Nicolò Zaniolo, protagonisti nella scorsa stagione rispettivamente al Torino e al Genoa: 8 goal e 3 assist per il primo, 5 reti e 6 assist per il secondo. Nel Como occhio a Lucas Da Cunha e Martin Baturina, tra i più forti dei lariani. Tra i big con il miglior rendimento, da non sottovalutare Luka Modric, Adrien Rabiot, Kevin De Bruyne e Manu Koné.

Centrocampisti: le sorprese

Tra le sorprese a centrocampo il più indiziato è Frattesi, neo centrocampista della Lazio che ha iniziato con due reti nelle prime due partite. Poi Calò del Frosinone, titolare fisso di Alvini e già autore di un assist. Nell’Udinese Unai Gomez è chiamato a prendere in mano l’eredità di Atta, mentre l’Inter riacquista Aleksandar Stankovic dal prestito al Bruges. Sostituto di Calha, occhio alla fiducia di Chivu. Infine, nella Juve occhio a Douglas Luiz impiegato per due partite dal 1′ da Spalletti, mentre nel Milan Amorim ha lanciato Cisse da trequartista, che lo ha ripagato con il goal dello 0-1 a Torino.

Difensori top

Il difensore più forte da prendere è ancora Federico Dimarco, reduce da 7 goal e 16 assist nella scorsa stagione. Subito sotto c’è Wesley, che si è preso di prepotenza la fascia sinistra della Roma mettendo a referto 5 reti nello scorso campionato. Rimanendo su Inter e Roma, da tenere d’occhio Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini, entrambi ottimi profili per il modificatore. Infine Bremer, colonna della Juve già in goal contro il Frosinone.

Difensori consigliati

L’ultimo a morire nel Milan, soprattutto dopo la scorsa stagione deludente, è Strahinja Pavlovic. La scorsa stagione, 5 goal e un assist per lui. Sullo stesso piano, Evan Ndcika, Oumar Solet, Pierre Kalulu, Manuel Akanji e Jacobo Ramon, profili che gridano la parola “affidabilità“. Tra i volti nuovi sono da segnalare John Stones dell’Inter, Chlalobah e il nuovo acquisto del Milan, Mario Gila. Sulle fasce occhio a Davide Zappacosta, Di Lorenzo e Molina.

Difensori: le sorprese

Tra le sorprese, Kamara dell’Udinese super indiziato, ha iniziato la stagione con 2 goal e un assist nelle prime due giornate. Occhio a Zeki Celik, arrivato alla Juve per giocare sulla fascia. Da monitorare Baleardi, Koulierakis e il giovane Emanuele Lulli, tre nuovi acquisti della Roma che daranno una grande mano a Gasperini, impegnato in tre competizioni.

Portieri top

Il portiere più forte rimane ancora Mile Svilar, che per due anni consecutivi ha vinto il premio come miglior portiere dell’anno in Serie A. Per lui 18 clean sheet la scorsa stagione. Appena sotto Marco Carnesecchi, che invece ha mantenuto la porta inviolata per 13 volte e ha ottenuto una fantamedia di 6,1. Infine Mike Maignan, che oltre all’ottimo rendimento ha anche parato due rigori nella scorsa annata.

Portieri consigliati

Sotto ai top di reparto c’è Jean Butez, tra i migliori portieri l’anno scorso al Como, quest’anno si vuole riconfermare. Per lui, 19 clean sheet nella scorsa stagione. Occhio al nuovo portiere della Juve Guglielmo Vicario, ha iniziato molto bene subendo 0 goal in due partite e sfornando anche una grand parata su Romero nell’ultimo turno di campionato. Da non sottovalutare Josip Martinez, nuovo titolare dell’Inter dopo la partenza di Sommer. Sempre pronto quando chiamato in causa, rimane un profilo interessante.

Portieri: le sorprese

Tra le scelte low cost in porta il primo nome è sempre quello di Wladimiro Falcone, faro di un Lecce mai brillante e che anche quest’anno ha già dimostrato grandi difficoltà. Oltre a lui, da tenere d’occhio Filip Stankovic, tornato in Serie A con il Venezia dopo due stagioni.

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Riccardo Tombolini