La decisione era trapelata e l’ufficialità è arrivata alla vecchia maniera, con un intervista al sito di Repubblica. Gianni Cuperlo scende in campo, anzi ri-scende in campo, in corsa per le primarie alla segreteria del Partito Democratico. “Con umiltà ci sarò perché in discussione questa volta è l’esistenza del Pd. Non pesano solo la sconfitta e i sondaggi, ma il non aver mai voluto discutere la perdita dei sei milioni di voti dal 2008 a oggi. Vorrei aiutare a farlo nella chiarezza delle idee, fuori da trasformismi che hanno impoverito l’anima della sinistra”, ha detto Cuperlo.

Seconda volta per il triestino classe 1961 che già nel 2013 si candidò a guidare il partito e finì secondo: davanti a Pippo Civati e dietro a Matteo Renzi. Per qualche tempo fu Presidente del partito. A questo giro dovrà provare a inserirsi in quello che sembra un duello annunciato, una corsa a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Riformismo contro rinnovamento. Anche un derby, considerando che il primo è Presidente dell’Emilia Romagna e la seconda, il nuovo astro della sinistra italiana per il Guardian, era vice alla Regione prima di rinunciare alla carica dopo l’elezione alla Camera alle politiche dello scorso 25 settembre.

L’altra candidata in corsa è l’ex ministra Paola De Micheli. L’ultimo sondaggio sulla corsa dava Bonaccini in vantaggio: 45% dei consensi con il 25% della parlamentare. Staccata al 9% De Micheli. L’indagine dell’Istituto Emg per la trasmissione Agorà su Rai Tre riportava risultati grossomodo in linea con quelli fotografati da quelli della rilevazione Swing della settimana scorsa.

“Avrei voluto un congresso che non partisse dai nomi. In questi anni – ha aggiunto nella stessa intervista a Repubblica – abbiamo cambiato nove segretari e vissuto tre scissioni, forse dovremmo riflettere sul perché. Stimo Stefano, Elly, Paola, solo penso che senza un confronto plurale e sincero i guasti di ora potrebbero riprodursi dopo”. Le primarie sono fissate al prossimo 19 febbraio.

