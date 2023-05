“Il riposo è un atto politico“: è l’ultima uscita della popolarissima Giorgia Soleri, scrittrice, influencer, modella, nota anche per la relazione con il leader dei Maneskin, Damiano David. Ad indispettire gli utenti dei social, infatti, è la scelta della didascalia utilizzata dall’influencer a commento delle foto della sua vacanza a Ibiza.

Mare, sole, spiagge, frutta fresca, Giorgia come sempre strepitosa in bikini: e poi il manifesto politico della Soleri, sul tema vacanze. Ecco cosa scrive Giorgia:

“In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano. Mi porto a casa questo, dai giorni passati a Ibiza, grazie a @cibosupersonico, @lapelvica e tutte le incredibili donne che mi hanno accompagnata. Ma anche molto altro: comunitá, amore, condivisione, rispetto, cura, compassione. Spero di saper far tesoro di questa esperienza così potente e intensa e di poterla metabolizzare, elaborare, interiorizzare e riversare nel mondo a mia volta. Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla”.

Quanto basta a scatenare la reazione degli utenti social, che fanno notare a Giorgia Soleri come, per tanti, una vacanza a Ibiza è un sogno irrealizzabile, a fronte dei bassi salari e degli alti costi specialmente relativi agli alloggi. C’è, insomma, chi le fa notare quanto si sia dimostrata distante dalla realtà utilizzando queste parole.

E, tuttavia, c’è anche chi la sostiene: si tratta proprio di Damiano dei Maneskin che commenta il post con uno scherzoso e romanesco “Bonaaa!”, cui Giorgia Soleri risponde stando allo scherzo: “Io, Ibiza o entrambe?”. Insomma, in attesa della prossima polemica social – inevitabile quando si tratta di lei – Giorgia si gode la vacanza mantenendo il buonumore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello