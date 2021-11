Mira a diventare il capo assoluto di tutte le antimafie in Italia. Nicola Gratteri, da anni a capo della procura di Catanzaro, è tra gli otto magistrati che si sono candidati per la successione a Federico Cafiero De Raho (che a febbraio 2022 va in pensione) al vertice della Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

In corsa con Gratteri, stando a quanto riferisce l’Ansa, ci sono anche i procuratori di Napoli, Giovanni Melillo, e di Palermo, Francesco Lo Voi. Quest’ultimo è in lizza anche per la nomina a procuratore di Roma, così come il procuratore generale di Firenze Marcello Viola, che come lui è contemporaneamente candidato alla guida della procura nazionale antimafia.

Il bando aperto dal Csm lo scorso 13 ottobre, è scaduto giovedì 11 novembre. Sono otto quindi i magistrati in corsa per la successione al vertice della procura nazionale antimafia e antiterrorismo di Federico Cafiero De Raho. Candidati anche i procuratori di Catania, Carmelo Zuccaro, di Messina, Maurizio De Lucia, e di Lecce Leonardo Leone De Castris. In corsa anche Giovanni Russo, attualmente procuratore aggiunto della Direzione nazionale Antimafia.

Settimane e mesi decisivi per designare non solo il nuovo capo nazionale antimafia ma anche i nuovi magistrati a capo delle procure di Roma e Milano.

Ciro Cuozzo