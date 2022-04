Dopo l’affondamento dell’incrociatore Moskva la guerra in Ucraina sembra essere nel pieno della sua escalation. Si combatte da 52 giorni e le sirene antiaereo continuano a suonare per tutta la notte a Kiev e nelle altre città ucraine tra cui Odessa, Kharkiv e Leopoli: la furia delle bombe non si arresta.

Il Pentagono ha confermato che l’affondamento della Moskva è stato causato da due missili ucraini. L’incendio ha causato anche la morte del capitano e di alcuni membri dell’equipaggio. La Russia ha inviato una nota diplomatica agli Usa avvertendo che, se continuasse la consegna di armi all’Ucraina, le conseguenze potrebbero essere “imprevedibili”. Biden va avanti.

Il presidente ucraino Zelenzky fa la conta delle perdite nelle fila dell’esercito: dall’inizio del conflitto sono morti tra i 2.500 e i 3mila soldati. “Dateci tutte le armi che abbiamo richiesto e prima avremo la pace”, dice facendo appello agli altri paesi. E rilancia il timore che i russi possano usare armi atomiche. Zelensky ha detto alla Cnn che “tutti i paesi del mondo” dovrebbero essere pronti alla possibilità che il presidente russo Vladimir Putin usi le armi nucleari tattiche: “Può non essere una informazione reale, ma può essere vero”. Per Zelensky, è possibile che i russi usino anche le armi chimiche.

L’ambasciata italiana è stata riaperta a Kiev e sarà operativa da lunedì, come ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Aperta anche quella francese. Mosca espelle 18 membri delegazione Ue.

