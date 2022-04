Per 50 giorni i combattimenti non si sono mai fermati tra accuse e tentativi di accordi falliti. Aleggia lo spettro di una grande offensiva che Putin potrebbe sferrare ad Est dell’Ucraina. Il Pentagono assicura che entro una settimana l’Ucraina riceverà le nuove armi, più potenti e tecnologicamente evolute, per respingere l’assalto.

Kiev reclama la paternità dell’affondamento dell’incrociatore russo “Moskva” nel Mar Nero, il primo vero “duro colpo”, il commento dell’amministrazione Usa, assestato contro Mosca dall’inizio della crisi. Resta da vedere come l’episodio inciderà sull’andamento della guerra.

l presidente americano Joe Biden, rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha detto di essere pronto a recarsi a Kiev e intanto l’Ue sta cercando di mettere a punto una strategia per dichiarare l’embargo sul petrolio russo.

LA DIRETTA

08.00 – SCAMBIO DI PRIGIONIERI TRA UCRAINA E RUSSIA – Nuovo scambio di prigionieri, il quinto, tra l’Ucraina e la Russia: secondo quanto ha reso noto il Comando operativo meridionale ucraino – riporta il Kyiv Independent – il governo di Kiev ha rilasciato quattro soldati russi in cambio di cinque ucraini.

07.00 – ZELENSKY: “RESISTIAMO DA 50 GIORNI, MOSCA CE NE AVEVA DATI 5” – Nel giorno in cui Mosca ha subito una una bruciante sconfitta simbolica con la perdita della sua nave ammiraglia della flotta del Mar Nero, il presidente dell’Ucraina, Vlodymyr Zelensky, ha elogiato il suo popolo per la sua determinazione da quando la Russia ha invaso la Russia a febbraio e per aver preso “la decisione più importante della loro vita, quella di combattere”. Nel suo discorso notturno, Zelensky ha detto agli ucraini che dovrebbero essere orgogliosi di essere sopravvissuti per 50 giorni sotto l’attacco russo quando gli invasori “ci avevano dato un massimo di cinque” giorni. Zelenskyja ricordato che anche i Paesi vicini a Kiev erano in dubbio se l’Ucraina potesse sopravvivere all’avanzata russa “ma – ha aggiunto – non sapevano quanto fossero coraggiosi gli ucraini e quanto apprezziamo la libertà e la possibilità di vivere come vogliamo”.

05.00 – MOSCA: “INCROCIATORE MOSKVA È AFFONDATO” – L’incrociatore missilistico russo Moskva, in fiamme da ieri sera e che Kiev aveva rivendicato di aver colpito, “ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, confermando ufficialmente l’affondamento della nave ammiraglia della flotta russa.

03.30 – CAPO CIA: “PUTIN DISPERATO PU’ USARE ARMI NUCLEARI” – Le battute d’arresto della Russia durante la sua invasione dell’Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo afferma il direttore della CIA William Burns. “Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d’arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa”, ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. “Ovviamente – ha aggiunto – siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile”.

01.30 – ESPLOSIONI A KIEV, ALLARME IN MOLTE ZONE DEL PAESE – Sono state segnalate esplosioni a Kiev e nell’oblast della capitale. Lo riferisce Kyiv Independent. Intanto è scattato anche l’allarme aereo in molte zone del Paese.

01.00 – BOMBARDAMENTI A KHARKIV E OSTILITA’ A IZIUM – Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate. Lo ha affermato Oleh Syniehubov, capo dell’amministrazione militare della regione. «Queste sono aree esclusivamente pacifiche dove non ci sono infrastrutture militari», ha dichiarato alla televisione nazionale. «Il nemico sta cercando di destabilizzare la nostra popolazione». Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, «sono in corso ostilità attive e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk», ha spiegato Syniehubov, aggiungendo che le autorità stanno tentando di condurre una «evacuazione organizzata» di Barvinkove e Lozova, due città nel sud della regione di Kharkiv.

00.30 – NUOVA TELEFONATA MACRON ZELENSKY – Nuova telefonata stasera fra il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, incentrata sulle necessità di equipaggiamento militare da parte dell’Ucraina e sugli sviluppi della situazione a Mariupol. Lo si è appreso da fonti dell’Eliseo. Zelensky – ha fatto sapere la presidenza francese – ha “ringraziato la Francia per le consegne di armi già effettuate, il cui valore ammonta a 100 milioni di euro”. Il presidente ucraino ha ringraziato anche per il ruolo della Francia “nella mobilitazione di finanziamenti europei per l’approvvigionamento del Paese in materiale militare, oggi arrivato ad un valore di 1,5 miliardi di euro”. Macron ha ribadito il sostegno all’Ucraina e la solidarietà della Francia “di fronte agli spaventosi crimini commessi contro popolazioni civili ucraine”, ha riferito l’Eliseo. Il presidente francese ha “confermato la determinazione” nel sostenere “il lavoro della giustizia internazionale nella raccolta di prove, di definizione dei fatti e di lotta contro l’impunità”.

00.10 – SULLIVAN, MOSKVA DURO COLPO PER LA RUSSIA – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che il modo in cui la vicenda dell’incrociatore ‘Moskva’ “si è svolta è un duro colpo per la Russia”. Anche se i funzionari statunitensi hanno affermato che non è ancora chiaro cosa abbia causato un’esplosione a bordo, Sullivan ha sottolineato che Mosca è stata costretta a scegliere tra due storie. “Una storia è che si è trattato solo di incompetenza. L’altra, che sono stati attaccati. E nessuna delle due è un risultato particolarmente positivo per loro”, ha spiegato.

