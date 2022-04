Giunti ormai al 39esimo giorno di guerra in Ucraina, nel Paese la notizia più importante riguarda la ritirata dalle truppe russe che ha permesso ai militari fedeli al governo di Volodymyr Zelensky di portare sotto il proprio controllo l’intera regione di Kiev.

Proprio la ritirata russa ha però consentito di scoprire l’orrore dell’occupazione dei militari di Mosca. A Bucha sono state scoperte alcune fosse comuni mentre alcuni testimoni hanno raccontato che i bambini ucraini sarebbero stato utilizzati come scudi umani per proteggere la ritirata.

Ucraina dove l’intervento militare degli alleati potrebbe essere ulteriormente rinforzato da una scelta a suo modo ‘storica’. Secondo una indiscrezione del New York Times, non smentita, gli Stati Uniti sono pronti a consegnare carri armati all’Ucraina: si tratterebbe di tank ‘sovietici’ che verranno acquistati da paesi dell’Est e poi ceduti a Kiev.

Nella capitale potrebbe andare anche Papa Francesco. Il Pontefice, che ieri ha criticato Putin senza citarlo, dicendo che “provoca e fomenta conflitti”, starebbe valutando una visita nella capitale ucraina.

ORE 11:20 – SEPARATISTI DONETSK: “APERTO CORRIDOIO UMANITARIO A MARIUPOL” – Eduard Basurin, portavoce dei separatisti filo-russi della Repubblica popolare di Donetsk, ha confermato che dalla scorsa mezzanotte è in vigore un cessate il fuoco temporaneo per consentire l’evacuazione di “cittadini stranieri” da Mariupol.

“Un corridoio umanitario da Mariupol a Berdyansk è in corso dalla mezzanotte del 3 aprile. Le forze armate russe e della Repubblica di Donetsk garantiscono il rigoroso rispetto di un cessate il fuoco temporaneo lungo questa strada. Da Berdyansk, gli stranieri possono essere evacuati lungo qualunque strada: via terra verso la Crimea o verso i territori controllati da Kiev, oppure via mare”, ha detto Basurin citato da Interfax.

ORE 10:55 – IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO: “DISTRUTTA RAFFINERIA DI PETROLIO A ODESSA” – Da Mosca arriva la confermata del pesante attacco a Odessa. “Questa mattina missili di precisione guidati dal mare e dall’aria hanno distrutto una raffineria di petrolio e 3 impianti di stoccaggio di carburante nelle vicinanze di Odessa, che fornivano carburante al gruppo di forze ucraine vicino a Mykolaiv”, ha dichiarato il portavoce del ministero della difesa russo, Igor Konashenkov, ripreso da Interfax.

ORE 10:05 – LIBERATO DAI RUSSI SINDACO DI BERYSLAV – Il sindaco di Beryslav, Oleksandr Shapovalov, è stato rilasciato dai russi che lo avevano catturato lo scorso 20 marzo. La notizia è stata confermata dallo stesso Shapovalov all’emittente Suspilne: “Sono stato rilasciato la scorsa notte, adesso sono a casa. Va tutto bene”, ha dichiarato.

The mayor of #Beryslav, #Kherson region Alexander Shapovalov was released from captivity. The mayor had been there for almost two weeks.

Shapovalov personally confirmed the information: “I was released last night, I am at home now. Everything is all right”. pic.twitter.com/MhOMWBAirE

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022