Le ultime dalle panchine della Serie A stanno contribuendo a rendere roventi le temperature di questo giugno. Poco fa è arrivato il consueto “Here we go” di Fabrizio Romano per Ruben Amorim sulla panchina del Milan per la prossima stagione, mentre sembra tutto fatto anche per il ritorno di Ivan Juric in Serie A, questa volta alla guida del Monza dopo la fallimentare esperienza alla guida dell’Atalanta.

Ruben Amorim

In Portogallo sono sicuri, e poco fa è arrivata anche la conferma di Fabrizio Romano: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo quanto riportato anche dal quotidiano A Bola, il tecnico ex Manchester United sarà in Italia tra oggi e domani per mettere a punto il contratto con i rossoneri, che dovrebbe comprendere un biennale con opzione per la terza stagione a circa 3,5 milioni di euro netti, con bonus per la vittoria di trofei e la qualificazione alla Champions League. L’allenatore portoghese rinuncia così all’ultimo anno di contratto con i Red Devils, con i quali era legato, nonostante l’esonero, fino al 30 giugno 2027.

Ivan Juric

Dopo l’addio di Paolo Bianco, il Monza neo promosso si è subito messo alla ricerca del nuovo tecnico per la prossima stagione di Serie A. In pole sembra esserci Ivan Juric, che nelle ultime ore ha sorpassato nei gradimenti della società brianzola Alberto Gilardino. Atteso per oggi un incontro tra le parti per cercare l’intesa. Il tecnico croato è in ricerca di riscatto dopo le ultime esperienze fallimentari in Italia con Roma e Atalanta, esonerato stagione in corso, e dopo essere retrocesso alla guida del Southampton. Nella giornata odierna potrebbe anche arrivare l’ufficialità.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini