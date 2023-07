I Maneskin vengono a prendersi Roma per due giorni e promettono che il concerto allo stadio Olimpico sarà da brividi. La band di Monteverde è pronta a scatenarsi sul palco insieme a migliaia di spettatori. Il gruppo, oltre a riempire gli stadi nel mondo, ha già vinto il titolo ‘Best Rock’ agli MTV EMA lo scorso anno, e ha conquistato la categoria ‘Best Alternative Video’ agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per l’Italia).

La scaletta ufficiosa

Non è ancora stata diffusa una scaletta ufficiale ma considerando gli altri concerti, quella più plausibile potrebbe essere più o meno questa. Aprendo con Don’t wanna sleep per poi passare a successi come Coraline, così come non è esclusa la presenza di Torna a casa, assente nelle ultime date ma canzone cara al pubblico di Roma.

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Own my mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In nome del padre

Beggin’

Timezone

For your love

Gasoline

Torna a casa

Vent’anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

Come raggiungere l’Olimpico

L’area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio)

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio)

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento)

69 (largo Pugliese-piazzale Clodio)

70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio)

89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio)

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini)

201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini)

226 (Grottarossa-piazza Mancini)

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini)

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A)

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini)

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini)

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini)

982 (stazione Quattro Venti-viale della XVII Olimpiade)

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazzale Flaminio che a piazzale Clodio. Di notte, lo stadio è raggiunto dalle linee n200 e n201. La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita invece dalle linee n3D e n3S.

Per quanto riguarda le metropolitane, da ricordare che, il mercoledì, le ultime corse sono alle 23,30. Fa eccezione la metro A, che dalle 21 viene sostituita da bus (la navetta MA) per lavori. Il venerdì e il sabato, invece, per tutte le linee metro – A, B, B1 e C – ultime corse dei treni dai capolinea all’1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C). Qui la mappa della rete notturna bus generale.

