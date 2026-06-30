Dopo Costa d’Avorio-Norvegia sarà il turno di Francia-Svezia, in programma al New York/New Jersey Stadium di East Rutheford alle 23:00 italiane, match che sarà valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. I Blues arrivano a questo appuntamento dopo aver condotto il girone con autorità assoluta, senza concedere nulla agli avversari: tre vittorie, nove punti, dieci goal segnati e solo due subiti per la squadra di Deschamps, che ha già confermato di lasciare la guida tecnica al termine del torneo. Il Ct punterà sui soliti fuoriclasse Mbappé e Dembelé, che ha firmato una tripletta nei quattro goal finali segnati nell’ultimo impegno contro la Norvegia.

Dall’altra parte la Svezia di Potter arriva a questa gara avendo vissuto un percorso certamente meno brillante di quello francese, essendo passate ai gironi come una delle migliori terze dopo aver raccolto quattro punti in tre partite. Con Hien out per infortunio la difesa dovrà essere completamente riassestata, mentre davanti i punti di riferimento rimangono Gyokeres e Isak. Il Ct svedese ha dichiarato che per lui è un sogno poter giocare una partita della fase a eliminazione diretta di un Mondiale contro la Francia, e che sa che in questi tipi di match tutto può cambiare da un momento all’altro, motivo per cui i suoi daranno tutto per tentare l’impresa.

Probabili formazioni

Il probabile undici di mister Deschamps per questa partita prevede Maignan in porta, Upamecano, Kounde, Saliba e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo agiranno Olise, Rabiot, Tchouameni e Dembele, con Doue e Mbappe che giocheranno da centravanti. Potter risponde con Zetterstroem a difendere i pali, Lagerbielke, Lindeloef e Gudmundsson in difesa. In mezzo al campo pronti Ayari, Karlstroem, Bernhardsson e Stroud, con Elanga, Gyokeres e Isak che formeranno il tridente offensivo. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Francia (4-4-2): Maignan; Theo Hernandez, Upamecano, Saliba, Kounde; Olise, Rabiot, Tchoumeni, Dembele; Doue, Mbappe. All. Deschamps

Svezia (3-4-3): Zetterstroem; Lagerbielke, Lindeloef, Gudmundson; Ayari, Karlstroem, Bernhardsson, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. All. Potter

Dove vedere la partita

La partita tra Francia e Svezia sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay.

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Riccardo Tombolini