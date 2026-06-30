Questa sera Costa d’Avorio e Norvegia si sfidano al Dallas Stadium di Arlington nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, alle 19:00 italiane. La vincitrice troverà agli ottavi il Brasile di Carlo Ancelotti, vittorioso in rimonta all’ultimo respiro contro un grandissimo Giappone. La squadra di mister Fae arriva a questa sfida in ottima forma, avendo aperto le marcature di tutte le tre partite del girone, diventando la seconda Nazionale africana di sempre e riuscirci. Ora vogliono continuare va sorprendere, anche se di fronte avranno una vera e propria corazzata.

Proprio la Norvegia è una delle squadre rivelatasi tra le più forte del torneo, con 15 reti messe a segno solo nelle tre partite del girone, con una media di cinque a partita, praticamente una macchina da guerra. Erling Haaland arriva a questo primo appuntamento della fase a eliminazione diretta con già quattro goal all’attivo, essendo stato addirittura preservato da Solbakken nella sconfitta per 4-1 contro la Francia, dove il Ct ha cambiato tutta la squadra (già qualificata) per farla arrivare al meglio a questa gara contro la Costa d’Avorio. Ora gli scandinavi sono pronti a riprendere le redini del gioco e a ricominciare a far riferimento sul loro centravanti devastante.

Probabili formazioni

Mister Fae dovrebbe partite con Yahia Fofana tra i pali, davanti a lui pronti Doué, Diomande, Kossonou e Konan. A centrocampo agiranno Sangaré, Oulai e Kessie, con Diallo e Pepe sulle fasce. Davanti ci sarà Diomande. Solbakken invece risponderà con Nyland in porta, Ajer, Aursnes, Heggem e Wolfe comporranno la linea difensiva. In mediana ci saranno Berg e Berge, con Odegaard avanzato alle spalle del tridente composto da Nusa, Haaland e Sorloth. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Costa d’Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Doué, Diomande, Kossounou, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Diallo, Diomande, Pepe. All. Fae

Norvegia (4-3-3): Nyland; Wolfe, Heggem, Ajer, Aursnes; Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth. All. Solbakken

Dove vedere la partita

La partita tra Costa d’Avorio e Norvegia sarà visibile in esclusiva su Dazn ma per chi risulta connesso a internet dalla Germania sarà possibile vedere la diretta sul su sportschau.de

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Riccardo Tombolini