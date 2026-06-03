Per anni, l’uranio è stato considerato una materia prima strategica ma relativamente invisibile nel dibattito pubblico. Oggi non è più così. La crisi nucleare iraniana, il ritorno dell’energia atomica nelle politiche industriali occidentali e la competizione geopolitica tra democrazie e autocrazie hanno trasformato questo minerale in una variabile decisiva della sicurezza internazionale. Il punto centrale è comprendere che il nucleare non riguarda soltanto la produzione di elettricità. Attorno all’uranio ruota una filiera che coinvolge sicurezza energetica, deterrenza militare, approvvigionamenti industriali e stabilità degli equilibri internazionali. In questo contesto, la scelta attribuita al nuovo Leader Supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, di non trasferire all’estero le scorte di uranio altamente arricchito assume un significato che va ben oltre il dossier di Teheran. L’Iran non controlla il mercato mondiale dell’uranio naturale, ma possiede una leva politica legata al materiale già arricchito. È una distinzione fondamentale. Le miniere producono la materia prima; l’arricchimento richiede tecnologie avanzate e rappresenta il passaggio più sensibile dal punto di vista della proliferazione nucleare.

Quando la trasparenza diminuisce e i margini di verifica internazionale si restringono, aumenta inevitabilmente il valore strategico delle forniture provenienti da Paesi affidabili. È qui che entrano in scena Kazakistan, Canada e Namibia. Insieme concentrano circa tre quarti della produzione mineraria mondiale di uranio. Non significa che controllino l’intero ciclo nucleare globale, ma che rappresentano il principale punto di accesso alla materia prima indispensabile per alimentare la rinascita del nucleare civile. Per l’Occidente, tuttavia, questi tre Paesi non hanno lo stesso significato geopolitico. Il Canada offre il massimo livello di affidabilità politica, istituzionale e regolatoria. È un partner pienamente integrato nell’alleanza occidentale e rappresenta un fornitore sicuro per Stati Uniti ed Europa. Più complessa è la posizione del Kazakistan. Astana ha costruito una diplomazia multilaterale capace di dialogare contemporaneamente con Russia, Cina, Europa e Stati Uniti. Questa collocazione le conferisce un peso crescente ma anche una vulnerabilità strutturale: qualsiasi tensione tra le grandi potenze rischia di riflettersi sulle rotte e sui contratti energetici. La Namibia, infine, dimostra come l’Africa stia diventando un terreno centrale della competizione strategica globale. Le sue risorse attirano investimenti occidentali, asiatici e cinesi, trasformando il Paese in un tassello sempre più importante delle catene di approvvigionamento critiche.

La lezione che emerge è chiara. La vera vulnerabilità non nasce dalla scarsità fisica dell’uranio, bensì dalla concentrazione geografica delle forniture e dai colli di bottiglia industriali che caratterizzano l’intero ciclo del combustibile nucleare. In un mondo segnato dalla guerra russa contro l’Ucraina, dall’instabilità mediorientale e dalla crescente assertività cinese, le democrazie non possono limitarsi a osservare il mercato. Devono costruire filiere resilienti, diversificare le fonti e rafforzare la cooperazione tra alleati. L’uranio è diventato il simbolo di una realtà più ampia: la sicurezza energetica non è più separabile dalla sicurezza nazionale. E chi saprà garantire forniture affidabili e trasparenti avrà un vantaggio strategico destinato a pesare ben oltre il settore nucleare.

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Riccardo Renzi