Dimenticate James Bond: il Dipartimento per la sicurezza non sta cercando agenti cui affidare auto ultramoderne, da inviare in giro per il mondo. Sta cercando nerd, smanettoni: analisi delle immagini satellitari e uso degli algoritmi saranno le skill utili per partecipare al bando di reclutamento.

Il Dis, insomma, ha bisogno di personale in linea con le esigenze dettate dall’attualità e dalla guerra ibrida in corso alle porte dell’Europa: esperti in green economy e golden power, analisti capaci di leggere dati biometrici, competenti in machine learning e nella capacità di studiare foto, immagini satellitari, dati.

In gioco, dunque, c’è la sicurezza nazionale, ma il piano di lavoro è decisamente 4.0, orientato alla cybersecurity. Non è più l’epoca del Martini – mescolato, non agitato – sorseggiato da Bond, pochi attimi prima di dare il via all’azione.

Naturalmente, oltre alle abilità nel campo dell’algoritmica e della crittoanalisi, viene richiesta affidabilità e attaccamento alle istituzioni italiane. Per partecipare alla selezione è possibile presentare la propria candidatura all’avviso pubblico di selezione entro la mezzanotte del prossimo 30 giugno.

Cristina Cucciniello

