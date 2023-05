Luglio 2018: è in carica il Governo Conte che, con un blitz notturno, cancella per decreto le due unità di missione volute dal Governo Renzi – la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ovvero Italia Sicura, e la Struttura di missione per la riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Renzi, dai banchi del Senato, fa un intervento sul tema. “Con questo Governo e con questo decreto – dice – si mette la parola fine all’Unità di Missione denominata Italia Sicura“. “Vorrei – prosegue – semplicemente dire che noi non condividiamo questa scelta“.

Sottolinea, poi, il clima di calma e condivisione, in Aula, avuto durante l’intervento di Renzo Piano, architetto poi senatore a vita, che collaborò alla nascita dell’Unità. Qaundo Renzo Piano aveva esposto all’Aula il progetto “Casa Italia”, tutte le forze politiche si erano spese nella promessa di mantenere in atto quel progetto.

Promesse vane: il Governo Conte smantella le unità di missione. Restò, come sottolineò Renzi in quel momento, solo un augurio da fare a chi compì la scelta di smantellare Italia Sicura: “Mi auguro che quella che per voi oggi è la vostra prima scelta non divenga, in futuro il vostro primo rimpianto“.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello