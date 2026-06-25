Tiziano Ferro si prepara per le due date del concerto allo Stadio Olimpico, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno. Per l’occasione i fan avranno a disposizione un’ampia rete di trasporto pubblico per poter raggiungere il Foro Italico e la zona circostante allo stadio. Le due date romane fanno parte dello “Stadi26Tour” del cantante di Latina e sono il risultato diretto del sold out alla prima data annunciata, che ha reso necessaria l’inserimento di un secondo evento capitolino.

Come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici

Roma servizi per la mobilità ha indicato ben 20 linee bus per poter raggiungere l’area del Foro Italico. Queste le principali: linea 2 (piazzale Flaminio/metro A-piazza Mancini), linea 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), linea 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), linea 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio) linea 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense/metro B Piramide-piazza Mancini).

Oltre a queste, presenti anche le linee 31, 53, 69, 89, 168, 200, 201, 226, 301, 446, 628, 910, 911 e 982, tutte tratte che coprono garn parte della città, da Tiburtina a Grottarossa, da Laurentina alla stazione Quattro Venti della ferrovia FL3. Per chi si trovasse in zona Villa Borghese o piazzale Flaminio, si possono sfruttare le linee 61, 160 e 490, che fermano a piazzale Flaminio/metro A, proseguendo poi verso lo stadio con il bus 2. C’è poi la linea 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazzale Flaminio che a piazzale Clodio.

Orari metro prolungati

Per il rientro post concerto, sabato le linee metropolitane prolungano l’orario delle corse fino ad oltre la mezzanotte, con le ultime tratte previste per l’1:30. Terminato poi il servizio metro, sugli stessi percorsi entrano in servizio i bus notturni Atac, che garantiranno la continuità del trasporto pubblico per tutta la notte.

La scaletta

Tiziano Ferro è già stato protagonista il 23 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, proponendo una serie di suoi successi che ancora oggi piacciono al grande pubblico. Questo week end sarà il turno di Roma, con i due eventi che si annunciano sold out. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto dovrebbe avere inizio intorno alle 21:00. Non c’è ancora una scaletta ufficiale della serata romana, ma questo è stato l’ordine della canzoni cantate dall’artista di Latina al concerto di San Siro del 6 giugno e quello napoletano di qualche giorno fa:

Sono un grande

Cuore rotto

Fingo e spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Xxdono con Lazza

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo so spiegare

Indietro

L’ultima notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono

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Riccardo Tombolini