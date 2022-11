Il vincitore di Sanremo ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi gli ha fatto la proposta nei giorni scorsi e il video, postato da un amico, ha fatto il giro del web. Ma chi è Luigi Calcara? Siciliano trasferito a Roma dove ha avviato la sua carriera, 32 anni, ama il mare ed è ricercatore d’ingegneria alla università Sapienza di Roma. Valerio Scanu ha fatto coming out sui social e ha deciso di convolare a nozze con Calcara. Riservati sulla loro storia, i due hanno condiviso finora poche informazioni in tema di vita privata. Calcara ha inoltre reso il profilo Instagram privato.

Calcara tiene diverse lezioni per il corso di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica ma, al di là della sua carriera, ama trascorrere più tempo possibile nella sua terra d’origine, davanti al mare della Sicilia, come testimoniano le sue foto profilo sui social. Un amore che condivide con il suo futuro marito, sardo d’origine. Su quale delle due isole i due sceglieranno di celebrare le nozze ancora non è dato saperlo.

La romantica proposta è stata immortalata in un video pubblicato da un amico della coppia. Scanu si è inginocchiato davanti al fidanzato porgendogli un anello. “Mi vuoi sposare?”, gli ha chiesto ricevendo immediatamente un sì. In sottofondo, oltre agli applausi degli amici e familiari, la canzone ‘Ti sposerò perché’ di Eros Ramazzotti. Un momento particolarmente importante per l’ex vincitore di Sanremo 2010 nonché ex allievo di Amici di Maria de Filippi, non solo per il prossimo futuro matrimonio con il compagno con cui si frequenta dal 2020, ma anche perché la proposta equivale al suo primo vero coming out in pubblico.

Il recente lutto per Scanu a causa della morte del padre Tonino è stato un durissimo colpo, dopo il momento buio però sembra tornato il sereno. Qualche mese fa, nel pieno dell’estatate, ha inoltre conseguito una laura (con lode) in Giurisprudenza presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione