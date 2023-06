L’arcivescovo tedesco Georg Gänswein, per anni segretario particolare di Benedetto XVI, torna per il momento nella sua diocesi di origine, Friburgo, dal prossimo 1° luglio.

Questa la decisione di Papa Francesco, come informa un comunicato della Santa Sede, specificando che lo scorso 28 febbraio il presule tedesco ha concluso l’incarico di prefetto della Casa Pontificia.

Rumors diffusi anche on line, in queste ore, affermano che Padre Georg abbia ricevuto anche una sorta di “sfratto” dalla sua residenza in Vaticano, in conseguenza della decisione del Pontefice. Padre Georg, infatti, dovrà lasciare il suo appartamento che si trova nella palazzina denominata Santa Marta Vecchia.

Padre Georg, insomma, fa ritorno in patria, senza nessun incarico specifico.

