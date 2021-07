Italia-Argentina a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, per la Coppa Diego Armando Maradona. La notizia aveva iniziato a circolare già nei giorni scorsi. A confermarla oggi Tnt Sports Argentina, media su calcio e sport argentino, che riporta l’ok della Fifa all’Afa, la Federazione del Paese sudamericano. Si sfideranno quindi nella città che ha visto il fuoriclasse argentino conquistare anche l’Italia le Nazionali campioni d’Europa e del Sudamerica.

Ne aveva scritto diffusamente nei giorni scorsi il giornale Olé secondo il quale la UEFA e la CONMEBOL stavano discutendo su una possibile Supercoppa Maradona, una sfida tra le vincenti dei tornei internazionali, Italia e Argentina, il Paese natale del Pibe de Oro e quello in cui si è esibito nelle migliori prestazioni per un club. La data della partita dovrebbe essere tra i mesi di dicembre e gennaio.

Si sfideranno quindi a Napoli, nello stadio ribattezzato dopo la morte del campione argentino lo scorso 25 novembre 2020, a 60 anni all’improvviso. L’Argentina ha appena vinto la Copa America che si è disputata in Brasile. Uno a zero in finale con goal di Angel Di Maria a Rio de Janeiro contro i padroni di casa. Una vittoria raccontata come la fine della “maledizione” di Lionel Messi, il campione del Barcellona che dopo la vittoria al Mondiale Under-20 ad appena 18 anni e l’Oro Olimpico a Pechino del 2008 aveva collezionato quasi solo delusioni con l’“Albiceleste”.

😍⚽ HABEMUS PARTIDO, SEÑORAS Y SEÑORES 😍⚽ La FIFA le confirmó a la AFA que Argentina e Italia jugarán en Nápoles en diciembre o enero por la COPA DIEGO MARADONA. Me volví loco. ¿Quién lo gana? 🤔 pic.twitter.com/VU0OOHkuXv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 13, 2021

La prima ai Mondiali in Germania nel 2006, la finale di Copa America persa nel 2007, l’eliminazione ai Mondiali in Sudafrica contro la Germania con Maradona in panchina, la disfatta ai quarti in Copa America nel 2011, il Mondiale perso in finale in Brasile nel 2014 da capitano, l’altra finale di Copa America persa nel 2015 contro il Cile e ancora un’altra nel 2016 sempre contro il Cile e sempre ai rigori, l’eliminazione agli ottavi al Mondiale in Russia nel 2018, il terzo posto alla Copa America 2019.

Proprio a Napoli Messi aveva giocato l’anno scorso per la prima volta in occasione degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona. E in quello stesso Stadio Diego Armando Maradona quindi scenderanno in campo l’Argentina e l’Italia, fresca vincitrice dell’Europeo dopo una rinascita fulminea e un torneo perfetto sotto la guida dell’allenatore Roberto Mancini che ha battuto ai rigori i padroni di casa dell’Inghilterra a Wembley.

