“I ripetuti bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche ucraine comportano gravi e prolungate interruzioni di elettricità, acqua corrente e riscaldamento in tutte le aree del Paese, compresa la capitale Kiev”– secondo quanto riportato da Viaggiare Sicuri che ha rinnovato un avviso già in vigore dai primi mesi dell’invasione russa in Ucraina.

“Frequente – ricorda ancora la Farnesina – è il non funzionamento di internet e delle linee telefoniche, nelle aree rurali ma anche nei centri urbani, in tutte le regioni dell’Ucraina. La situazione resta critica, con il concreto rischio di completo collasso delle infrastrutture energetiche. In questo contesto, risulta spesso impossibile ricevere assistenza in caso di necessità”.

Il ministero degli Esteri italiano raccomanda “fortemente” ai connazionali ancora presenti in Ucraina di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, “per lasciare immediatamente il Paese”, negli orari in cui non e’ in vigore il coprifuoco.

Lo si legge in un aggiornamento sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall’Unita’ di Crisi della Farnesina. “Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati”, si afferma nel messaggio. “Si continuano a registrare sempre piu’ pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino”

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione