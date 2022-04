È arrivata al 46esimo giorno la guerra in Ucraina scatenata dall‘invasione russa. Le trattative languono, si continua a combattere sul campo, altre denunce dalle aree liberate dai russi. L’offensiva si starebbe infatti spostando in maniera massiccia nel Donbass. A Makariv le accuse di un bagno di sangue come a Bucha. Repressioni, torture, stupri, assassinii contro civili. Da Mariupol si denuncia una strage dieci volte grande quanto quella di Bucha.

Ieri pomeriggio a sorpresa la visita del primo ministro britannico Boris Johnson a Kiev. Con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un vertice e poi i due hanno passeggiato insieme nel centro della capitale. Johnson, tra i leader più attivi nella condanna e nelle misure contro l’aggressione del presidente russo Vladimir Putin, ha assicurato nuove forniture di armi e di aiuti all’Ucraina. Kiev intano ha creato un archivio web per denunciare e raccogliere i crimini di guerra.

La Russia intanto nega le responsabilità, accusa i nazisti di Kiev, da Mosca arrivano perfino premonizioni di un possibile confronto diretto sul terreno contro gli Stati Uniti. Sembra confermato il cambio di strategia che sta facendo concentrare le forze nell’est del Paese. Cambio, secondo le intelligence occidentali, ai vertici della guida militare delle operazioni dove sarebbe arrivato il generale veterano della guerra in Siria Aleksandr Dvornikov.

La diretta

ORE 9:00 – MORTO UN ALTRO GENERALE SUL CAMPO – Secondo fonti ucraine un altro generale russo, il colonnello Alexander Bespalov, alto esponente delle linee di Mosca, sarebbe stato ucciso in battaglia. Si tratterebbe del nono generale morto in guerra. Per Kiev sono 19mila i militari russi uccisi finora, ma i dati sono suscettibili della propaganda. Il portavoce del Cremlino Peskov ha comunque ammesso gravi perdite.

ORE 8:30 – CONVOGLIO RUSSO A 12 CHILOMETRI DA KHARKIV – La Cnn scrive che immagini satellitari mostrano un convoglio militare russo a est di Kharkiv. Le immagini raccolte e analizzate da Maxar Technologies risalirebbero allo scorso 8 aprile. Il convoglio sarebbe lungo circa 12 chilometri.

ORE 8:00 – RUSSI CERCANO “FORZE IN TRANSNISTRIA” – Secondo il ministero della Difesa britannico i russi stanno cercando rinforzi in Transnistria dopo le ingenti perdite ammesse dal portavoce del Cremlino Peskov.

ORE 7:00 – FINLANDIA SI PREPARA A ENTRARE NELLA NATO – Secondo il quotidiano britannico Guardian la Finlandia si starebbe preparando a candidarsi per aderire alla Nato “entro la metà dell’estate”. Il Paese conta 5 milioni e mezzo di abitanti e non si è mai schierata militarmente.

ORE 6:30 – STOLTENBERG: “ESERCITO NATO PERMANENTE AI CONFINI” – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato che l’Alleanza sta lavorando a piani per schierare una presenza militare permanente ai propri confini per contrastare una futura aggressione della Russia. La notizia del quotidiano britannico Telegraph che cita Stoltenberg. La Nato si trova in “una trasformazione fondamentale” che riflette “le conseguenze a lungo termine dell’invasione dell’Ucraina”. Per il segretario “quella che abbiamo di fronte ora è una nuova realtà, una nuova normalità per la sicurezza europea”.

Articolo in aggiornamento

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte