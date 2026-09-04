C’è un equivoco di fondo che attraversa il dibattito politico italiano, un corto circuito logico e teologico che rischia di passare sotto silenzio nel frastuono della propaganda. Quando il generale Vannacci, dalle pagine dei suoi libri o dai palchi dei suoi comizi, evoca la necessità di ancorare lo Stato ad una rigida identità valoriale, brandendo i simboli della tradizione cristiana, compie un’operazione che si scontra frontalmente con l’essenza stessa del messaggio evangelico, il tentativo di istituzionalizzare la fede, trasformandola in una sorta di “religione civile” dai tratti autoritari, non è una difesa della cristianità. Al contrario, ne rappresenta la più radicale e pericolosa negazione.

L’errore prospettico risiede nell’illusione che una cultura spirituale possa sopravvivere grazie alle tutele del codice penale o ai decreti legge. Il Cristianesimo moderno, temperato da secoli di riflessione filosofica e dal trauma salutare della secolarizzazione, ha compreso che la sua unica forza risiede nel libero arbitrio. La fede, per essere autentica, esige lo spazio vuoto della scelta personale, richiede un uomo libero di accogliere o di rifiutare. Nel momento in cui lo Stato decide di occupare questo spazio, trasformando il peccato in reato e il dogma in norma civile, la religione cessa di essere un atto di amore e diventa burocrazia. Diventa imposizione. Si riduce a un legalismo coercitivo che ricorda da vicino, per assurdo, proprio quei modelli confessionali e tecnocratici che l’Occidente dichiara di voler combattere.

Questo approccio autoritario tradisce una profonda sfiducia nella forza intrinseca del Vangelo. Chi invoca lo Stato come tutore della morale cristiana dimostra di credere che la parola di Cristo non sia più capace di attirare i cuori con la sola forza della sua testimonianza, ma abbia bisogno del braccio secolare della politica per imporsi. È la tentazione del potere temporale che si riaffaccia sotto vesti post-moderne. Ma la storia ha già ampiamente dimostrato come l’abbraccio tra il trono e l’altare finisca sempre per soffocare quest’ultimo, riducendo i simboli religiosi a semplici etichette per marcare i confini tra “noi” e “loro”.

Il mondo cattolico contemporaneo, d’altronde, ha superato da tempo questa visione. Dal Concilio Vaticano II in poi, con la dichiarazione Dignitas Humanae, la Chiesa ha solennemente riconosciuto la libertà religiosa come un diritto umano fondamentale, difendendo la laicità dello Stato non come un’ostilità verso il sacro, ma come l’unica vera garanzia per la libertà di ogni credente. Un cristiano libero non ha bisogno di uno Stato sceriffo che imponga la sua morale ai non credenti; ha bisogno di uno spazio pubblico dove poter testimoniare la propria fede senza privilegi e senza paure.

L’equivoco del programma identitario di Vannacci è dunque totale. Pensare di proteggere le radici cristiane dell’Europa limitando il pluralismo e invocando una autorità centralizzata significa tagliare l’albero per preservare le foglie. Il Cristianesimo o è libero da qualsiasi vincolo autoritario, o semplicemente non è. Trasformarlo in una arma politica per escludere il diverso o per blindare una società che cambia significa svuotarlo del suo nucleo più autentico: la liberazione dello spirito. La difesa dei valori tradizionali non può passare per la coercizione, perché una fede imposta per legge non produce cristiani, ma soltanto sudditi conformisti.

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Antonio Mazzocchi