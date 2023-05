Il Parlamento Europeo a larga maggioranza ha bocciato un emendamento proposto e votato anche dal Pd sull’istituzione di una vera e propria patrimoniale all’interno di una risoluzione sull’autonomia finanziaria.

Tre eurodeputati dem si sono astenuti (Tinagli, Toia e Variati) una ha votato contro (Bresso), gli altri a favore.

L’emendamento numero 29 bis, come si legge, pone l’accento sulla distribuzione fortemente ineguale della ricchezza negli Stati dell’Unione. Sottolinea, pertanto, la necessità di tassazione progressiva e invita la Commissione “a presentare una nuova risorsa propria basata su un’imposta sul patrimonio di individui e famiglie per risolvere tale problema“.

Nell’emendamento bocciato, come si legge nel testo, si ritiene che “un’imposta sul patrimonio progressiva“, introdotta a livello europeo, “contribuirebbe a far uscire l’Unione dalle numerose crisi recenti”.

“Il Parlamento Europeo ha approvato oggi una risoluzione importante che chiede all’Ue di dotarsi di alcune risorse proprie – scrive su Twitter l’eurodeputato di Italia Viva e Renew Europe Nicola Danti – Risorse che serviranno anche a rifinanziare il Next generation EU, senza pesare solo sui bilanci degli Stati membri. Nella stessa risoluzione è fallita l’operazione “patrimoniale europea“. Abbiamo infatti bocciato a larga maggioranza degli emendamenti che avrebbero dato vita ad una vera e propria patrimoniale. Tra i voti a favore la maggioranza della delegazione Pd, a dimostrare che ormai con o senza la D la deriva massimalista della nuova segreteria è arrivata a Bruxelles”.

“La piccola buona notizia è che la proposta di una nuova patrimoniale europea avanzata dal Pd e dai suoi alleati con emendamenti al Parlamento Europeo è stata scongiurata. Per fortuna, nel voto delle singole proposte ha prevalso il buonsenso e, anche grazie all’attenzione posta dalla Lega su provvedimenti folli che parlavano di redistribuzione del reddito e di ‘redditi eccessivi’, gli emendamenti delle sinistre tassa e spendi sono stati rifiutati”. Lo l’europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Id al Parlamento Europeo Marco Zanni. “Peccato però – continua – che la risoluzione sulle risorse proprie, nonostante il voto non favorevole da parte delle forze di centrodestra al governo in Italia, sia stata approvata dal Parlamento, con contenuti alquanto discutibili e una pioggia di nuove tasse anche in base al gap salariale di genere degli Stati, alle percentuali di riutilizzo di rifiuti e agli sprechi alimentari, un modo subdolo di imporre l’agenda politica ideologica di Bruxelles agli Stati membri. L’Ue prova a indorare la pillola chiamandole ‘risorse proprie’, noi le chiamiamo con il vero nome: tasse, sempre a carico di imprese, lavoratori e famiglie”.

