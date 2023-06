Sabato 17 giugno si riunirà a Bologna, presso l’UnaHotel Bologna San Lazzaro, l’Assemblea dei Liberal democratici Europei (LDE). Il movimento europeista liberaldemocratico, fondato dal presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto, dal giornalista Oscar Giannino, dall’avvocato ed editorialista Alessandro De Nicola e dall’europarlamentare di Renew Europe Sandro Gozi, aprirà i lavori nel pomeriggio di venerdì 16 giugno, alle 17, per poi proseguirli nella giornata di sabato con i numerosi interventi dei partecipanti.

Tra questi, è previsto anche l’intervento della senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. della portavoce di Azione Maria Stella Gelmini e del segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. All’evento è prevista anche la partecipazione di Ilhan Kyuchyuk, europarlamentare e copresidente di Alde.

L’Assemblea sarà un occasione importante per proseguire il dibattito sul percorso comune verso le europee dell’area centrista, dopo la battuta di arresto del percorso comune di Azione e Italia Viva.

“Abbiamo detto fin dall’inizio che non vogliamo diventare l’ennesimo micro-contenitore della galassia liberale, ma fare da collante tra le forze già esistenti per costruire una forza politica autorevole che abbia una propria identità forte e riconoscibile, autenticamente terza, e che possa accogliere tutti coloro che in Europa fanno parte della grande famiglia di Renew e di Alde”, ha dichiarato il presidente della fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto.

Aldo Torchiaro

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro