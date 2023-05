Sono diversi i ministri che prendono parte alla celebrazione per i settantacinque anni dalla prima seduta del Senato. A palazzo Madama anche la senatrice a vita Liliana Segre. Alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Matarella, e del premier, Giorgia Meloni, in Aula Gianni Morandi ha cantato l’inno di Mameli e il presidente Ignazio La Russa gli ha consegnato la campanella con la quale viene dato sempre il via alle sedute dell’Assemblea. In Aula siedono il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ci sono i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell’Universita’ Annamaria Bernini e del Turismo Daniela Santanche’, oltre a una rappresentanza della Knesset israelinana con il presidente Amir Ohana, il viceprediente della Camera Giorgio Mule’.

Un medley dei successi di Gianni Morandi chiude la cerimonia a Palazzo Madama per i 75 anni del Senato. A “presentare” Morandi, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha scherzato: “Non ti ho censurato, hai avuto libertà assoluta”. Nessuno è riuscito a resistere alle note del campione di Sanremo: anche la Premier Meloni e il Presidente del Senato Ignazio la Russa hanno canticchiato le sue canzoni.

C’è anche “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, tra le canzoni cantate da Morandi in aula nelle celebrazioni del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica. “Mi fa effetto cantare questo brano qui – spiega poi il cantante – perché quando uscì fu censurato e fu oggetto di una interrogazione parlamentare, perché condannava un paese amico, gli Stati Uniti, per la guerra in Vietnam. Mi fa effetto perché oggi fortunatamente queste censure non ci sono più“. Sia il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che Matteo Renzi non hanno esitato ad accompagnare l’esibizione di MORANDI cantando il brano, ritmato anche dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

”La prima canzone che ho fatto – ricorda Morandi – è del 1966 ma non ricordo chi era presidente del Senato… Comunque, quando c’era la prima seduta dell’Aula, io c’erò già, avevo 3 anni…”, ha scherzato il cantante.

Cristina Cucciniello