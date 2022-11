Non è colpa della società corrotta e impunitista se bisogna dare il credito che merita (nessuno) alle invocazioni di specchiatezza e onestà fondate sulle vaghe dichiarazioni di un pentito, o sul colpevolismo giacobino che affibbia a un politico la responsabilità di sodalizi criminosi perché in una sua azienda era impiegata la figlia di un boss (concorso in assunzione parentale, pressappoco).

Eppure, a meno di novità che probabilmente non mancheranno di aggiungersi, pare che siano questi gli impedimenti che si frappongono alla nomina a sottosegretario di un parlamentare calabrese di Forza Italia, Giuseppe Mangiavalori. Del quale francamente noi non sappiamo nulla, salvo che non è indagato (il che dovrebbe dire qualcosa, se non si vuol credere che sia l’ennesimo colpevole che la sta facendo franca), e salvo che, come riferisce il Fatto Quotidiano, il suo nome è comparso “nelle carte degli inquirenti coordinati dal procuratore Nicola Gratteri” (il che, vista l’identità del coordinatore, non proprio recordman di indagini azzeccate, e vista la fonte che ne riporta le gesta, dice molto più che qualcosa). Inutile precisare che questo politico potrebbe essere in ipotesi il peggior manigoldo, come i tanti che in ipotesi avrebbero potuto esserlo ma, pur non essendolo, sono stati mascariati da vociferazioni inidonee a provare alcunché ma ottime per rovinare irrimediabilmente una reputazione e una carriera.

Ma leggere i giornali che se ne sono occupati (Repubblica scrive che “il suo nome compare negli atti giudiziari”, urca, e che “la trasparenza può attendere”, caspita) significa assistere alla solita, mille volte vista operazione di turbativa civile e politica, che ripropone sempre lo stesso modulo allusivo, sempre la stessa grammatica screditante e parecchio vigliacca, sempre la medesima trascuratezza in nome – inutile dirlo – del diritto dei cittadini a essere informati: un diritto soddisfatto dall’accusa in prima pagina e dall’assoluzione tra le notizie sul meteo, col dettaglio che qui siamo addirittura a un passo indietro, manco all’accusa ma solo al chiacchiericcio da sottoscala di procura della Repubblica, la roba da bar ammantata di improbabile lustro da giornalismo d’inchiesta. Chissà che venga prima o poi un giorno in cui l’informazione dimostrerà di saper lavorare al contrario, facendo le pulci alle verità emergenti “dalle carte” anziché farne veline in favore della compiacenza giustizialista.

Iuri Maria Prado