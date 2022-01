È diventata l’infermiera simbolo della durissima battaglia contro il Covid. Era il 10 marzo del 2020 quando Martina Benedetti, pubblicando la foto del suo viso stanco e segnato dalla mascherina indossata per ore, aveva testimoniato tutta la drammaticità della situazione che gli operatori sanitari stavano vivendo in corsia.

Ora, a distanza di quasi due anni da quello scatto, Martina ha affidato a un post pubblicato su Facebook il suo pensiero sulla multa di 100 euro prevista per gli over 50 che decideranno di non vaccinarsi nonostante l’obbligo. Uno sfogo che vuole sottolineare, con parole piuttosto forti, l’enorme impegno degli operatori sanitari sempre in prima linea contro l’emergenza coronavirus.

“Scelte assurde che ricadranno sulle nostre schiene”

“100€ , il prezzo della nostra salute. Delle nostre vite. Dei sacrifici che facciamo da due anni, soprattutto noi operatori sanitari (unici, tra l’altro, per cui vige un vero obbligo vaccinale.)” Inizia così il post dell’infermiera 29enne che lavora presso l’Ospedale di Marina di Massa: condiviso e commentato da centinaia di utenti.

“Per l’ennesima volta saremo noi frontliners a pulire tutto il fango derivante dall’assenza di decisioni forti e coraggiose. Scelte assurde che ricadranno sulle nostre schiene già gravate da due anni di fatica. Tranquilli! Vi faremo tornare a ballare l’estate, a far ‘girare l’economia’, a bearvi di riconoscimenti per il lavoro da noi svolto. Definirlo ‘lavoro’ è ogni giorno sempre più difficile perché è una situazione che ingloba la vita.

“Mi auguro che i danni alla nostra serenità psicofisica perduta, un giorno, tornino indietro 100 volte tanto. Karma” è l’amara conclusione.

“Una buffonata”

Il decreto che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. La multa sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Anche il noto virologo Roberto Burioni è intervenuto sullo stesso argomento tramite un tweet: “Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata. Dispiace vederla arrivare da un governo che si credeva serio. Spero di avere capito male.”

Mariangela Celiberti

