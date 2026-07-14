Il vertice NATO di Ankara non segna la nascita di una nuova Alleanza, ma l’avvio di una fase di trasformazione che l’Europa non può permettersi di fallire. La domanda non è se gli Stati Uniti stiano abbandonando il continente: non lo stanno facendo. La questione è diversa e più impegnativa. Washington chiede agli alleati europei di assumersi una quota maggiore delle responsabilità militari, industriali e finanziarie per rafforzare una sicurezza collettiva che resta, e deve restare, transatlantica.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, la stagione delle illusioni strategiche è terminata. Oggi il tema non è soltanto spendere di più, ma spendere meglio, costruendo una vera capacità militare europea pienamente integrata nella NATO. Il vertice di Ankara arriva proprio in questo momento di passaggio. L’impegno assunto all’Aia di destinare entro il 2035 il 5% del PIL alla sicurezza rappresenta un cambio di paradigma. Non si tratta soltanto di acquistare armamenti, ma di rafforzare infrastrutture critiche, produzione industriale, logistica, cyberdifesa, capacità di risposta e resilienza civile. La deterrenza del XXI secolo si misura nella possibilità di sostenere un conflitto prolungato, non soltanto nella disponibilità di mezzi militari. È in questo quadro che emerge la crescente centralità della Turchia. Per anni Ankara è stata considerata un alleato difficile, spesso osservato con diffidenza dalle capitali europee. Oggi, invece, la sua posizione geografica e la sua crescita industriale rendono impossibile ignorarne il ruolo. La Turchia controlla l’accesso al Mar Nero, rappresenta un ponte naturale tra Europa, Caucaso e Medio Oriente ed è ormai uno dei principali produttori dell’industria della difesa dell’Alleanza. Droni, elettronica, radar, sistemi navali e capacità produttive possono contribuire concretamente a rafforzare il pilastro europeo della NATO.

Naturalmente sarebbe un errore pensare che Ankara possa sostituire gli Stati Uniti. Nessun Paese europeo, né la stessa Turchia, possiede oggi le capacità strategiche americane: intelligence globale, rifornimento in volo, superiorità tecnologica, deterrenza nucleare e logistica intercontinentale restano asset unici di Washington. La forza della NATO continua a poggiare sulla leadership americana. Proprio per questo l’obiettivo non deve essere una sterile “autonomia” contrapposta agli Stati Uniti, ma una maggiore responsabilità europea dentro un’Alleanza più equilibrata. Un’Europa più forte rafforza anche gli Stati Uniti, liberando risorse che Washington può destinare all’Indo-Pacifico senza indebolire la sicurezza del continente europeo.

Anche il rapporto con Ankara richiede pragmatismo. Le divergenze politiche non possono essere ignorate, ma nemmeno trasformarsi in un alibi per rinunciare a una cooperazione strategica che conviene a entrambe le parti. L’interoperabilità industriale, i programmi comuni e la condivisione tecnologica valgono più delle dichiarazioni diplomatiche.

L’Italia, da questo punto di vista, può svolgere un ruolo essenziale. Roma possiede una solida industria della difesa, relazioni consolidate sia con Washington sia con Ankara e una naturale vocazione mediterranea.

Può diventare il ponte politico e industriale tra l’Europa e la Turchia, contribuendo alla costruzione di una filiera della sicurezza realmente integrata. La vera sfida, tuttavia, resta politica. La NATO sopravviverà non perché esiste da oltre settant’anni, ma perché saprà adattarsi a un mondo profondamente cambiato. La credibilità dell’Alleanza dipenderà dalla capacità dell’Europa di trasformare i bilanci in capacità operative e dalla volontà della Turchia di consolidare il proprio ruolo come partner affidabile.

Ankara non è il punto di arrivo di questa transizione. È il banco di prova di una nuova stagione della sicurezza occidentale: più europea, pienamente transatlantica, saldamente schierata al fianco dell’Ucraina, della democrazia liberale e di un ordine internazionale fondato sul diritto. Solo così la NATO continuerà a essere il più efficace strumento di pace e deterrenza del mondo libero.

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Riccardo Renzi