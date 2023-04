La guerra sul termovalorizzatore di Roma, infelice nei modi e inopportuna nei tempi, scoppia mentre nella capitale fa ingresso la delegazione degli ispettori di Expo che devono approfondire il dossier di candidatura per il 2030. Tensione fra il M5s e il Pd. Oggetto del confronto il termovalorizzatore di Roma, che i pentastellati vorrebbero bloccare. Per raggiungere questo obiettivo hanno deciso di presentare un ordine del giorno al decreto legge Pnrr all’esame dell’Aula di Montecitorio che sarà votato questa settimana.

L’intento è quello di impegnare il governo “a revocare i poteri commissariali” e “sospendere le procedure autorizzative e di gara nominando un nuovo commissario che attui rapidamente il piano rifiuti della regione Lazio che non prevede nuovi inceneritori”. Il Partito democratico “voti con noi”, è l’auspicio espresso da Giuseppe Conte. Per i Dem parla il capogruppo a Palazzo Madama, Francesco Boccia, che assicura: “Abbiamo una linea chiara che salvaguarda di sicuro l’idea di economia circolare e che non sfrutta l’ambiente”. “Quando faremo la riunione della nostra Direzione e si porrà il tema ne discuteremo”, conclude. «Noi facciamo opposizione al governo Meloni – ha rivendicato -. Mi auguro che gli altri partiti di opposizione facciano lo stesso, perché se c’è qualcuno che si illude con un odg di provare a creare problemi ad altri partiti, io penso che questa pratica non aiuti nessuno».

Il consigliere regionale di Italia Viva, Luciano Nobili, punta i piedi: “Avevo capito che la realizzazione del termovalorizzatore a Roma fosse decisa e che il sindaco Gualtieri fosse stato nominato commissario dal governo Draghi per procedere. Con tutto il nostro sostegno, peraltro, perché si tratta di un’opera indispensabile per la Capitale”. Oggi se ne parlerà in una conferenza stampa al Nazareno. Dalle 17 Legambiente manifesterà in Campidoglio contro l’apertura dell’impianto insieme con i parlamentari di Alleanza Verdi-Sinistra.

