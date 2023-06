Il maltempo non si ferma nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Un violento temporale ha favorito la formazione di una tromba d’aria nella zona dei Lidi Ferraresi nei pressi di Lagosanto. Alcuni automobilisti hanno catturato il fenomeno meteorologico in un video pubblicato sui social.

Le immagini mostrano il vortice che tocca terra in un’area di aperta campagna. Paura tra gli automobilisti che sono stati costretti a fermarsi al bordo della strada. Il tornado è il risultato di un intensa linea di maltempo che si è abbattuto sul settore costiero della provincia di Ferrara intorno alle 13,45. Per fortuna, non si sono registrati danni ingenti.

Prevista per domani è stato emessa una nuova allerta meteo gialla per temporali e il bollettino dell’Ara regionale annuncia che è possibile lo “sviluppo di rovesci e temporali con possibilità di precipitazioni localmente intense, più probabili sui rilievi e sulle zone di pianura centro-occidentali”.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo