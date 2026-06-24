Nella serata di ieri, martedì 23 giugno, Tom Holland e Zendaya hanno partecipato ad un evento di presentazione per il lancio di Spider-Man Brand New Day, in uscita nelle sale italiane il prossimo 29 luglio. A Castel Sant’Angelo un proiettore ha trasmesso un’immagine della maschera del famoso supereroe, oltre che un trailer della pellicola, creando un’atmosfera magica come solo la Capitale può regalare. Poi le foto e gli autografi ai fan.

L’annuncio tardivo di Sony

Sony aveva annunciato con poco preavviso questa tappa italiana dei due attori americani, facendo sì che solo pochi fortunati potessero assistere da vicino, nell’area del pit, alla presentazione del nuovo film del supereroe della Marvel e ammirare sul Castello la proiezione di uno Spiderman gigante, il titolo e degli estratti del trailer della pellicola. Un gruppo di meno fortunati è comunque riuscito a sistemarsi dietro le transenne di sicurezza.

La sfilata degli attori

Nonostante la presenza ridotta di fan si è registrato grande entusiasmo nella Capitale per questa presentazione dal vivo dei due attori protagonisti, che hanno sfilato sul red carpet di Castel Sant’Angelo camminando mano nella mano lungo il ponte romano davanti ad alcuni fotografi e firmando autografi ai presenti sui poster ufficiali forniti gratuitamente all’ingresso del pit.

Le parole di Tom Holland

Tom Holland, che martedì mattina si trovava insieme Zendaya sulla terrazza dell’Hotel De La Ville a Roma ad una photocall, ha espresso tutta la sua contentezza per l’accoglienza e l’ammirazione per una città come Roma, ammettendo di esserne rimasto colpito: “Adoro Roma, penso sia una delle città più belle del mondo, se non la più bella in assoluto. Mi piace molto l’atmosfera che si respira, una città che rende omaggio a tutta la sua storia, e penso anche che le strade siano bellissime, anche se oggi fa davvero caldo“.

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Riccardo Tombolini