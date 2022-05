Il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha incontrato a Mosca l’ambasciatore Usa, John Sullivan. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che nel colloquio sono state discusse una serie di questioni bilaterali. Zelensky ha fatto sapere: un’altra Bucha e svanisce la possibilità di trattativa. Un ex ambasciatore cinese in Ucraina ha fortemente criticato l’invasione della Russia in un recente discorso che è stato riportato dalla stampa cinese prima di essere rapidamente rimosso, riferiscono Helen Davidson e Chi Hui Lin. Gao Yusheng, che è andato in pensione oltre un decennio fa dopo una carriera trascorsa principalmente in Russia e in Asia centrale, ha detto a un seminario online dell’Accademia cinese delle scienze sociali che la Russia sta fallendo e ha completamente perso l’Ucraina.

Il primo ministro britannico Boris Johnson e la sua omologa svedese hanno detto che «le relazioni con Vladimir Putin non potranno mai essere normalizzate» dopo l’invasione russa dell’Ucraina. A riferirlo è un portavoce del premier britannico, citato dalla Bbc. Johnson ha incontrato la prima ministra svedese Magdalena Andersson per firmare un nuovo impegno di sicurezza tra il Regno Unito e la Svezia. Sempre secondo quanto riportato dal portavoce, i due leader avrebbero concordato sul fatto che le scosse di assestamento dell’invasione di Putin hanno «cambiato radicalmente l’architettura della sicurezza internazionale».

I vertici militari ucraini hanno dato poche speranze di una possibile offensiva per liberare gli ultimi difensori di Mariupol, asserragliati nell’acciaieria Azovstal. «Ad oggi, una simile operazione richiederebbe un considerevole numero di truppe perché i soldati ucraini si trovano ad una distanza di 150-200 chilometri», ha spiegato il numero due dello stato maggiore, generale Oleksiy Hromov, sottolineando che si tratterebbe di un’operazione molto costosa in termini di vite umane.

Angela Nocioni