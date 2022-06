Niente da fare. I giovani di questa città pare non siano una priorità per l’amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi. Eppure, i fatti di cronaca ogni giorno, letteralmente ogni giorno ci sbattono in faccia una realtà tremenda. Dispersione scolastica ai massimi storici, violenza dilagante, criminalità minorile, disoccupazione, famiglie in gravissime difficoltà economiche. Non basta.

Nel bilancio di previsione del Comune di Napoli per le politiche giovanili, per il welfare e per le pari opportunità pare che verranno stanziati meno soldi che per tutte le altre questioni. Pochi spiccioli. Eppure, il Patto educativo e tante altre belle iniziative avevano riacceso una speranza per i figli più vivaci della città. «Con questo bilancio previsionale non si riuscirà a risolvere la sostenibilità complessiva dell’Ente – ha spiegato l’assessore al bilancio Pierpaolo Baretta nel corso del primo di una serie di confronti sul documento che approderà in Consiglio comunale nelle prossime settimane- È un bilancio di transizione, che presenta certamente punti non soddisfacenti – tra questi welfare, pari opportunità, politiche giovanili – che tuttavia consente di predisporre un quadro di azione per il prossimo triennio».

Tra le strategie individuate per il futuro: l’adozione di piani triennali: l’applicazione del Patto per Napoli, la spesa dei fondi da finanziamenti esterni e l’intervento sulla spesa corrente. Le principali novità riguardano inoltre l’incremento della spesa corrente per la manutenzione, con 16 milioni stanziati di cui 8 destinati alle Municipalità e l’incremento della tassa di soggiorno che consentirà investimenti nei settori del turismo e della cultura oltre all’assunzione di nuovo personale. Ma a proposito di Municipalità, tra poco riceveranno anche il denaro ma sono da otto mesi senza assessori… Si decideranno prima o poi?

