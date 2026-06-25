Un furto da migliaia di euro si è consumato a Roma, nel quartiere San Giovanni, dove in un appartamento sono stati rubati gioielli e carte da collezione Pokemon e One Piece. Secondo la stima riferita dalle vittime, il bottino avrebbe un valore di circa 200 mila euro. I ladri sono entrati in azione martedì 23 giugno intorno alle 15:30.

Il colpo

I ladri sarebbero riusciti ad entrare dalla finestra in pieno giorno, riuscendo a fare irruzione in un appartamento situato in via La Spezia. Una volta dentro, hanno aperto la cassaforte con l’utilizzo di una fiamma ossidrica e l’hanno completamente svuotata. Al rientro a casa, il proprietario non ha potuto far altro che fare i conti degli oggetti rubati, tra cui preziosi, oggetti firmati, scarpe e carte da collezione. Le forze dell’ordine sono state avvertite immediatamente e adesso stanno indagando per poter risalire ai responsabili. Presente anche il personale della Scientifica.

Le carte Pokemon e gli affari intorno ad esse

La compravendita delle carte Pokemon, come raccontato da RomaToday, rappresenta incredibilmente un vero e proprio giro d’affari nella Capitale. Le carte possono avere anche delle valutazioni milionarie a seconda dell’autore, dello stato di conservazione e della rarità. Per gli scambi esistono addirittura negozi specializzati o le aste, con un mercato nero anche per le compravendite, che non vengono registrate.

Il furto delle carte

C’è chi l’anno scorso per le carte Pokemon ha puntato al bersaglio pesante, allungando le mani fuori dalle transenne che delimitavano il box di Cicciogamer89 al Romix, la fiera del fumetto a Roma. Un gesto repentino con il quale un 20enne si è accapparrato un mazzo di carte dei mostriciattoli della serie “Eclissi Cosmica” dal valore di 1200 euro. Aveva poi tentato una fuga nel tentativo di farla franca, ma a bloccarlo è stato lo stesso youtuber, Mirko Alessandrini, aiutato dal servizio di vigilanza e dalla polizia di Stato. Per l’autore del gesto scattarono le manette.

La truffa delle carte

In precedenza, due 30enni si erano dileguati con delle carte da Pokemon senza averle pagate ad un romano residente ad Anzio, portandogli via un mazzo dal valore di 24 mila euro. Furono poi ritrovate in un appartamento a Padova dai carabinieri al termine di un’indagine coordinata con la polizia. L’uomo si era incontrato con i ladri per vendergli le carte, ma al momento del pagamento i due padovani, con la scusa di voler effettuare un pagamento in una ricevitoria, sono fuggiti. Gli autori della truffa sono poi stati identificati e denunciati.

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Riccardo Tombolini