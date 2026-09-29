Gad Saad è uno psicologo evoluzionista e professore di marketing. Ha coniato l’idea dell’empatia suicida. Il suo nuovo libro è stato numero uno in classifica negli Stati Uniti e l’edizione italiana Empatia suicida, con Liberilibri, numero uno su Amazon, filosofia.

Lei dice che l’empatia è buona, ma può colpire il bersaglio sbagliato, o può essere troppa. Qual è la differenza tra la compassione normale, quella sana, e l’empatia suicida?

«Aristotele ci ha spiegato diverse migliaia di anni fa che troppo poco di qualcosa non è buono, troppo di qualcosa non è buono, e di solito il punto ottimale sta da qualche parte in mezzo. Se non ho empatia, è probabile che io sia uno psicopatico; ma se ho troppa empatia, se spara a raffica nella situazione sbagliata verso i bersagli sbagliati, allora ottieni l’empatia suicida. Uso il termine “suicida” perché, una volta affetto da questa terribile malattia, sei disposto a non invocare più l’istinto di sopravvivenza nella ricerca della tua compassione elevata, infinita e illuminata. Per esempio un neuroparassita deve finire nel cervello dell’ospite, alterandone il comportamento per i propri interessi. Il grillo dei boschi, quando è infetto dal verme capelluto, salta in acqua e si suicida, perché è l’unico modo per completare il suo ciclo riproduttivo. Quindi le politiche di immigrazione a confine aperto, in cui fai entrare milioni di persone che non condividono i tuoi valori fondamentali, sarebbero analoghe al grillo che salta in acqua e si suicida».

Qual è il criterio che ci permette di distinguere una semplice politica sbagliata da una politica prodotta dall’empatia suicida?

«Letteralmente è se l’attuazione di quelle politiche porterà alla fine alla rovina dell’individuo, del collettivo, della nazione. L’empatia ben calibrata, è una virtù perfettamente valida da possedere. Se diventa orgiastica e spara a caso, produce politiche che porteranno alla fine della società ospite».

Per l’Europa e l’Italia c’è ancora una via d’uscita che può restare dentro il centro democratico?

«Da una parte c’è ottimismo: esiste un insieme di meccanismi autocorrettivi che, se l’Occidente avesse il coraggio di implementarli, potremmo raddrizzare la rotta. Ma dall’altra non vedo alcuna evidenza che l’Occidente stia iniziando il suo percorso di autocorrezione. Semmai vedo gente che dice che non esiste il problema. È un complotto sionista…».

Ok, ma c’è un’alternativa alla politica di estrema destra?

«Guardi, mi piace pensare di non essere uno che sposa valori di estrema destra. Sono legato alla ragione, alla logica, alla scienza, al pensiero basato sulle evidenze. Ma ha ragione: purtroppo quelli più propensi a implementare le autocorrezioni saranno probabilmente quelli che arrivano dagli estremi. Ed è per questo che da tre decenni imploro la gente di svegliarsi. Perché ho detto: se mi ascoltate oggi, possiamo risolvere il problema in pace. Se mi ascoltate tra tre decenni, potremmo anche risolverlo, ma non sarà così pacifico».

Quando le star di Hollywood, i campus universitari cantano “dal fiume al mare” (“queer for Palestine”!) è un’idea parassitaria, empatia suicida, o semplicemente moda, un modo per mostrare virtù?

«Parte dell’empatia suicida nasce dall’impulso narcisistico. Io sostengo che quando sono suicidalmente empatico sto accarezzando i miei capelli lussureggianti nello specchio dell’ostentazione morale. Guarda che brava persona sono. Sono queer e non giudico Gaza. Quindi il narcisismo maligno è parte integrante di ciò che porta all’empatia suicida».

Lei ha detto che le donne sono più pronte all’empatia, forse perché sono madri. Sono tra le più attive nelle marce per i diritti delle donne, contro il patriarcato, per il cambiamento climatico etc. Perché no, protestano contro la cultura che più di ogni altra tratta le donne come inferiori, che le vuole velate, che le punisce per mostrare i capelli? È ideologia, idea parassitaria o empatia suicida, tutte e tre insieme?

«È tutto il pacchetto. Qualche esempio preso dritto dal libro. Una donna viene violentata di gruppo in Germania. I tipi che la stuprano parlano farsi e arabo. Quando arrivano i poliziotti e le chiedono di descriverli, il suo primo riflesso è mentire e dire che parlavano tedesco, perché se dice che parlavano farsi e arabo potrebbe emarginare la comunità mediorientale! Secondo esempio, forse anche peggiore. Una donna bianca molto illuminata, molto compassionevole, vuole dimostrare che lo stereotipo degli uomini neri che commettono violenza fa parte della narrazione della supremazia bianca. Allora va a Haiti, dove un tipo molto pacifico la porta sul tetto e la stupra violentemente tutta la notte. Alla fine torna negli Stati Uniti e scrive un saggio in cui dice che è molto grata per l’esperienza perché le ha mostrato la rabbia che lui aveva contro la supremazia bianca…».

Il suo libro dovrebbe essere l’antidoto. Ma le persone catturate dall’empatia suicida non lo leggeranno. La chiameranno di destra e chiuderanno il libro, o magari lo bruceranno, come fanno spesso. È resistenza cognitiva. La mente protegge l’identità. Quindi come combattiamo nelle università, nelle redazioni, nei governi, nei media e così via?

«Domanda fantastica. È una con cui ho lottato spesso, perché ogni volta che vengo invitato in programmi dove so che il pubblico è già propenso a sostenere pienamente il mio messaggio, resto con un senso di frustrazione. Ed è per questo che, quando andavo in tour per Suicidal Empathy, ricordavo ripetutamente al mio editore che volevo andare in CNN. Volevo andare da Bill Maher, perché voglio che quelle persone mi ascoltino. La buona notizia è che c’è un aumento di quelle sedi disposte a sentire il mio messaggio, ma non tante quante vorrei. Vado su quante più piattaforme possibili, e spargo il messaggio il più lontano possibile».

Dopo il 7 ottobre, parte dell’Occidente ha mostrato più comprensione per gli assassini che per le vittime. È empatia suicida o solo compassione puntata alle persone sbagliate? E perché è rimasta così poca compassione per gli ebrei?

«L’empatia suicida ha tre parti: spara a raffica, nelle situazioni sbagliate e verso i bersagli sbagliati. Quindi è una caratteristica inerente dell’empatia suicida essere pienamente empatici verso i gazawi, ma per niente empatici verso le vittime dei gazawi. Perché succede? Penso che l’odio per gli ebrei esista da sempre, ma c’è una ragione separata che trascende le ragioni religiose. In psicologia c’è il concetto di self-serving bias. È il modo in cui attribuiamo successi e fallimenti nella vita. La maggior parte delle persone attribuisce i successi internamente e i fallimenti esternamente. Ho fatto bene all’esame perché sono intelligente e ho studiato. Ho fatto male all’esame perché il professore è un bastardo. Ora immagini di avere un colpevole per tutti i nostri fallimenti individuali e collettivi, e si chiama l’ebreo. Potrebbe ancora dire: ma perché l’ebreo? C’è una ragione: gli ebrei, nella storia, sono una minoranza, eppure esercitano un’influenza straordinariamente più alta di quanto i loro numeri pro capite dovrebbero riflettere. Tutti i migliori professori sono ebrei, i cineasti sono ebrei. Chi gestisce le banche? I migliori avvocati o commercialisti? Perché sono i migliori. Non serve uno psicologo raffinato per spiegare che se soffro di molti fallimenti è molto facile puntare agli ebrei, perché devono essere demoniaci per avere così tanta influenza palese ed essere così pochi. Quindi non meritano empatia. Guarda gli ebrei con quei cattivi carri armati sionisti. E poi hai il povero palestinese senza nemmeno le scarpe ai piedi che tira un sasso. La maggior parte della gente è straordinariamente stupida. Quando vede quell’immagine — cattivo carro sionista, povero tredicenne che tira un sasso — sa benissimo dove deve andare la sua empatia. Al bambino senza ciabatte, non ai cattivi ebrei genocidi».

Circa due miliardi di persone al mondo sono musulmane. Lei dice che l’Islam politico non si riforma. Se quella cultura ha numeri, fiducia, soldi, qual è la strategia occidentale?

«Per favore, iniziate a fare più sesso. Il sesso è buono, la riproduzione è buona. Siamo una specie a riproduzione sessuale. Ci sono due parti nel gioco della vita. Parte uno: sopravvivere. Parte due: riprodursi. L’empatia suicida toglie entrambe. Non è una buona idea sopravvivere. È molto più bello saltare in piscina e suicidarsi. Ti rende una persona più illuminata. Inoltre non è una buona idea riprodursi perché non vuoi violentare Madre Terra, perché i tuoi figli avranno un’impronta di carbonio pesantissima. Quindi resta a casa, gioca ai videogiochi, importa milioni di persone che odiano le tue culture, e sono sicuro che andrà tutto bene. Invece fai il contrario: trova un compagno, costruisci una famiglia, fai qualcosa di significativo, parla. Quando dico alle persone di attivare il “tasso del miele” [animale feroce e temuto della savana] interiore non sto dicendo di essere violenti, ma di stare dritti e difendere la vostra civiltà, il vostro patrimonio religioso, le vostre donne, i vostri figli. Non siate i britannici per cui duecentocinquantamila ragazze sono state sistematicamente adescate e violentate di gruppo perché non volevate apparire islamofobi. La vostra responsabilità fondamentale è proteggere i deboli nella vostra società, non quelli che predano i deboli».

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Enrico Cerchione