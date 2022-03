Ormai a sesto giorno la guerra tra Russia e Ucraina. Cresce il bilancio delle vittime e degli sfollati. Per le Nazioni Unite sono 406 le vittime civili in Ucraina, tra cui anche numerosi bambini. Si intensifica l’attacco a Kharkiv, seconda città del Paese, mentre Kiev si prepara all’assedio: una colonna di mezzi militari russi lunga 60 chilometri è alle porte della capitale. Raid missilistici ed esplosioni nella notte.

Più di 500mila persone sono uscite dall’Ucraina verso i Paesi confinanti. Ieri il primo incontro per i colloqui tra Mosca e Kiev a Gomel. Attesa per un secondo incontro tra le delegazioni. Il Presidente russo Vladimir Putin ha minacciato l’Unione Europea e i Paesi che forniranno armi a Kiev: “Saranno responsabili delle loro azioni”. Le sanzioni stanno mettendo in grave difficoltà Mosca. Si parla già di default. La Banca Centrale ha raddoppiato i tassi di interesse al 20%.

