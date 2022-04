La resistenza all’interno dell’Acciaieria Azovstal a Mariupol continia nel 65esimo giorno di conflitto in Ucraina. È stata pianificata per oggi un tentativo di evacuazione dei civili dalla roccaforte. Secondo Reuters è stato bombardato un checkpoint nel Kursk in Russia e continuano gli scontri soprattutto in Donbass.

Ieri l’incontro a Kiev tra il presidente Volodomyr Zelensky e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Alcuni missili si sono abbattuti sul centro della capitale ucraina, nella zona in cui è situata l’ambasciata britannica. Il numero uno del Palazzo di Vetro si è detto “sconvolto”, mentre il leader ucraino ha parlato di un attacco mirato a “umiliare l’Onu”. Colpito un edificio residenziale: almeno dieci feriti.

l Congresso Usa ha approvato una misura che consente al presidente di accelerare la fornitura di armi all’Ucraina. Joe Biden ha dichiarato che per supportare lo sforzo militare ucraino saranno necessari altri 33 miliardi di dollari. Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi andrà negli Usa da Biden il 10 maggio. In via di organizzazione anche il viaggio di Draghi a Kiev.

ORE 09:00 – BORRELL: “MARIUPOL È LA ALEPPO EUROPEA, CITTA’ RASA AL SUOLO” – “Mariupol è la Aleppo europea. La città è stata rasa al suolo, con migliaia di civili uccisi. Faremo di tutto per porre fine a questa guerra il più presto possibile. E a tal fine continueremo ad aiutare l’Ucraina”. Lo ha scritto in un tweet Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri. “La guerra in Ucraina sta trasformando la geopolitica globale”, ha aggiunto.

Mariupol es el Aleppo europeo. Una ciudad destruida hasta la raíz. Con miles de muertos civiles. Nosotros haremos lo posible para que esta guerra se acabe cuanto antes. Y para esto seguiremos ayudando a Ucrania. pic.twitter.com/eOeSnKjjZE — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 28, 2022

ORE 08:45 – DONETSK, KIEV BOMBARDA DEPOSITO DI PETROLIO – Un deposito di petrolio è stato danneggiato in un bombardamento notturno dell’esercito ucraino nel distretto di Kirovsky dell’autoproclamata repubblica del Donetsk. Lo scrive l’agenzia russa Tass citando il sindaco Alexey Kulemzin. “Quattro stazioni elettriche sono state danneggiate, i residenti sono senza energia”, ha aggiunto.

ORE 08:30 – BOMBARDATO CHECKPOINT NEL KURSK IN RUSSIA – Nessuna vittima né danni dopo un bombardamento avvenuto su un checkpoint nella regione del Kursk in Russia, lo riferisce Reuters.

ORE 08:30 – GN, DONBASS RESTA OBIETTIVO STRATEGICO RUSSIA – “La battaglia del Donbass resta il principale obiettivo strategico della Russia per raggiungere lo scopo dichiarato di assicurarsi il controllo degli oblast di Donetsk e Lugansk”. Cosi’ l’intelligence britannica nel suo quotidiano aggiornamento della guerra in Ucraina.

ORE 08:15 – KIEV, OPERAZIONE PER EVACUARE CIVILI DA AZOVSTAL – L’ufficio di presidenza ucraino ha fatto sapere che è stata pianificata “un’operazione” per oggi per evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol.

ORE 08.00 – COLPITO DEPOSITO CARBURANTE A DONETSK – Le forze russe hanno attaccato l’oblast di Dnipropetrovsk, nell’est dell’Ucraina, con lanciamissili Grad. Lo riferisce il Kyiv Independent citando il governatore di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko. “Al mattino – scrive su Telegram .- le forze russe hanno attaccato i villaggi di Velyka Kostromka e Marianske nella regione di Dnipropetrovsk usando lanciamissili Grad”. Secondo il governatore, sono stati danneggiati edifici usati come magazzino mentre non è ancora chiaro se ci sono vittime.

ORE 05.30 – ESERCITAZIONI IN EST EUROPA, DAL REGNO UNITO 8MILA SOLDATI – Circa 8.000 soldati dell’esercito britannico prenderanno parte a esercitazioni in programma in tutta l’Europa orientale in risposta all’aggressione russa dell’Ucraina, in uno dei più grandi spiegamenti di forze dalla guerra fredda. Lo scrive il Guardian, citando il ministero della Difesa britannico. Saranno impegnati decine di migliaia di uomini della Nato e dell’alleanza Joint Expeditionary Force, che include Finlandia e Svezia. Il ministero della Difesa di Londra ha affermato che le esercitazioni erano state pianificate da tempo ma sono state rafforzate in risposta all’invasione russa di fine febbraio.

ORE 02.00 – DIECI FERITI NEL PALAZZO COLPITO A KIEV – I servizi di emergenza di Kiev hanno reso noto che dieci persone sono rimaste ferite nel palazzo colpito.

ORE 00.30 – ZELENSKY: “ARMI PER IL NOSTRO PAESE SONO SALVEZZA PER INTERA EUROPA” – “Fornire al nostro Paese le armi necessarie è una salvezza non solo per gli ucraini, ma per l’intera Europa”. Lo ha affermato il presidente Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrinform. “Ogni volta che contatto i miei partner, sottolineo che le armi per l’Ucraina in questo momento, proprio i tipi che chiediamo e proprio quando ne abbiamo bisogno, sono una salvezza non solo per il nostro popolo. Questa è la salvezza per tutta l’ Europa”, ha spiegato. “Sono grato a quei partner che lo capiscono. E chi aiuta a convincere gli altri”, ha aggiunto Zelensky.

ORE 00.00 – CONGRESSO USA APPROVA LEGGE PER ACCELERARE INVIO ARMI IN UCRAINA – Il Congresso Usa ha approvato una misura che consente al presidente di accelerare la fornitura di armi all’Ucraina ricorrendo ad una legge della Seconda guerra mondiale, la Lend-Lease Act del 1941, che permise a Washington di armare l’esercito britannico contro Hitler.

