Al settimo giorno di combattimenti e in attesa di raggiungere un’ intesa sulle trattative, la Russia ha intensificato l’offensiva in Ucraina. Dopo una giornata di bombardamenti su Kiev dove è stata colpita la torre della Tv e su altre città, i paracadutisti russi sono atterrati a Kharkiv. Secondo fonti di intelligence inglese, Mariupol e Kherson sarebbero circondate.

Nel discorso alla nazione il presidente americano Joe Biden ha definito Putin “un dittatore” ha annunciato la chiusura dello spazio aereo Usa a tutti i voli delle compagnie aeree russe. Il numero delle vittime civili aumenta, così come quello degli ucraini che cercano scampo in Europa. In questo scenario sembrano affievolirsi le speranze di una soluzione negoziale. Le delegazioni dei due Paesi dovrebbero incontrarsi di nuovo oggi, stando alle indiscrezioni in territorio bielorusso.

Secondo il ministero della Difesa ucraino è stato sventato un attentato contro il presidente Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino in un accorato discorso al Parlamento europeo ha chiesto agli europei di “provare di essere con noi”. Il presidente è in un bunker in località tenuta segreta.

08.40 – ZELENSKY: “UCCISI QUASI 6MILA RUSSI DA INIZIO GUERRA” – Quasi 6mila soldati russi sono stati dall’inizio del conflitto in Ucraina, giunto al settimo giorno. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio questa mattina, citato da Sky News. Il leader ucraino ha continuato a insistere sul fatto che la Russia non possa vincere questa guerra con “bombe, attacchi e razzi”, piovuti sulle città ucraine negli ultimi giorni. Mosca “mira a cancellare la nostra storia”, ha aggiunto Zelensky, dopo che il memoriale dell’Olocausto di Babyn Yar a Kiev è stato colpito ieri da un missile russo.

08.10 – ABBIAMO PRESO KHERSON – Il ministro della difesa russo ha annunciato che l’esercito di Mosca ha preso la città di Kherson, nel sud dell’Ucraina

Оперативна інформація #Харків 2 березня близько 08:10 у м. Харків внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна попередньо постраждало 3 особи. pic.twitter.com/GjAIpYooft — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 2, 2022

08. 00 – A KHARKIV UNIVERSITA’ IN FIAMME – Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, vicinissima al confine con la Russia, è stata colpita da pesantissimi bombardamenti: ad essere colpite sono state non solo la piazza principale e il palazzo del governatore, ma anche altre zone residenziali. In fiamme anche una sede universitaria. Secondo il governatore regionale, a Kharkiv sono morte nelle ultime 24 ore almeno 21 persone; 112 sono rimaste ferite. Nella notte un attacco violentissimo è stato lanciato su Kharkiv, dove i paracadutisti russi sono atterrati: nella notte sarebbe stato attaccato anche un ospedale militare. Prosegue anche l’attacco contro Kiev.

07.30 – SALE IL NUMERO DELLE VITTIME TRA I CIVILI IN UCRAINA – Secondo le Nazioni Unite sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall’invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini. Secondo un portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più. Il governatore di Kharkiv fa la conta delle vittime: nei bombardamenti sulla città sono morte almeno 21 persone, 112 i feriti.

05.45 – “I RUSSI OCCUPANO KHERSON” – L’occupazione russa di Kherson è “in corso”: lo ha riferito il sindaco Igor Kolykhayev, il quale secondo quanto rivelato dalla BBC Russian, ha dichiarato alla radio locale che le forze russe hanno preso il controllo della stazione ferroviaria e del porto. “I combattimenti stanno continuando ora, e l’occupazione della nostra città è in corso”, ha detto aggiungendo che ci sono molte vittime, anche tra i civili.

06.15 – SECONTO INCONTRO TRA DELEGAZIONI IN BIELORUSSIA – In giornata dovrebbero riprendere i colloqui tra Russia e Ucraina per raggiungere la tregua. Secondo la Tass il secondo round dovrebbe tenersi in Bielorussia come il primo. “Tuttavia non c’è ancora certezza sull’evento”, sottolinea l’agenzia di stampa russa. Ieri media russi avevano riferito che si sarebbe tenuto al confine tra Ucraina e Polonia.

04. 30 – PARACADUTISTI RUSSI A KHARKIV – Paracadutisti russi sono atterrati a Kharkiv e hanno attaccato uno dei centri medici militari della città. Lo riferisce l’agenzia di stampa Unian. In un comunicato su Telegram l’esercito ucraino scrive: “Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte e hanno attaccato un ospedale. Al momento si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini”.

03.20 – BIDEN AVVERTE GLI OLIGARCHI RUSSI – L’Occidente sequestrerà gli yacht, gli appartamenti lussuosi e i jet privati degli oligarchi russi: è il monito di Biden nel suo discorso sullo stato dell’Unione. “Stasera dico che gli oligarchi russi e i leader corrotti che hanno fatto miliardi di dollari con questo violento regime, non lo faranno più. Il dipartimento di Giustizia sta mettendo insieme una task force che darà la caccia ai crimini commessi dagli oligarchi russi”. Parole accolte da un applauso.

03.17 – BIDEN ANNUNCIA CHIUSURA SPAZIO AEREO USA AI VOLI RUSSI – Durante il suo discorso Biden ha annunciato la chiusura dello spazio aereo ai voli russi

1.50 – BIDEN PARLA ALLA NAZIONE – Il presidente Joe Biden, nel discorso sullo Stato dell’Unione, alle 3 ore italiane, ha attaccato il presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di aver scatenato una guerra “premeditata e non provocata”. Il presidente afferma subito che “la libertà prevarrà sempre sulla tirannia” e che Putin “ha fatto male i calcoli” trovandosi “di fronte un muro che non si aspettava, quello degli ucraini”. Quindi rende omaggio all’ambasciatrice ucraina Oksana Markarova suscitando una standing ovation da parte del Congresso. Biden: “Americani, voglio essere sincero con voi, come vi ho sempre promesso. Un dittatore russo” sta invadendo un paese straniero e pagherà un prezzo alto per questo. “Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite”, aggiunge.

