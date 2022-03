L’invasione russa è iniziata 21 giorni fa e continuano a cadere bombe sull’Ucraina. Il nuovo fronte ad ovest si fa sempre più caldo: le navi russe che nei giorni scorsi sono arrivate nel Mar Nero hanno iniziato a bombardare le cose vicino Odessa. Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria verso postazioni delle forze armate ucraine e infrastrutture militari.

Le sirene hanno suonato anche a Kiev, Leopoli, Dnipro e in altre città. Mariupol attaccata anche dal mare di Azov, con i pazienti degli ospedali usati come scudi umani. A Kiev continua il coprifuoco totale di 36 ore. Continua a salire il numero delle vittime e tra loro anche i giornalisti.

Intanto il presidente americano Joe Biden ha annunciato lo stanziamento di 1 miliardo di dollari in aiuti militari per il governo ucraino. Lo riferiscono fonti ufficiali americane del Wall Street Journal. L’Ucraina resta sospesa tra la speranza di una svolta diplomatica dai colloqui che riprenderanno oggi e la realtà dei bombardamenti incessanti. Oggi Zelensky parlerà al Congresso Usa.

In giornata la Corte internazionale di giustizia dell’Aia si pronuncia sul ricorso presentato dall’Ucraina contro la Russia dall’inizio dell’invasione. Il Paese aggredito denuncia un genocidio. eri il presidente ucraino Zelensky ha ammesso che il suo Paese non entrerà nella Nato. La replica di Putin: “L’Uraina non è seria e non vuole una soluzione accettabile”.

LA DIRETTA

ORE 09.05 – PAPA FRANCESCO: “SIGNORE PROTEGGI I BAMBINI, SONO VITTIME SUPERBIA ADULTI” – “Signore ti chiedo ai bambini e ai ragazzi che stanno vivendo sotto le bombe, che vedono questa guerra terribile, che devono fuggire, lasciando casa, Signore, guarda questi bambini e questi ragazzi e proteggili. Sono le vittime della superbia degli adulti. Signore, benedicili e proteggili”. Così papa Francesco ricevendo gli studenti della Scuola ‘La Zolla’ di Milano, prima dell’udienza generale. “Vi chiedo di pensare a tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze che sono in guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo. Sono come noi, come voi, 6, 7, 10, 14 anni. Voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale, una solidità, pace, invece questi piccoli devono fuggire dalle bombe. Stanno soffrendo, con quel freddo che fa lì. Pensiamo a loro, oggi stanno soffrendo”, ha aggiunto.

ORE 09.00 – KIEV: “RUSSIA HA PERSO OLTRE 13.800 SOLDATI, 84 AEREI E 430 CARRI ARMATI – Secondo le forze armate dell’Ucraina, la Russia ha perso, dall’inizio dell’invasione, oltre 13.800 soldati, 84 aerei, 108 elicotteri, 430 carri armati, 109 sistemi di artigliera e 2 navi.

ORE 08.50 – CINA: “AVREMMO CERCATO DI FERMARE LA GUERRA SE AVESSIMO SAPUTO” – L’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Qin Gang ha affermato che la Cina avrebbe cercato di fermare la guerra in Ucraina se avesse saputo dei piani della Russia. “C’erano più di 6.000 cittadini cinesi in Ucraina. La Cina è il più grande partner commerciale di Russia e Ucraina e il più grande importatore di petrolio greggio e gas naturale al mondo. Il conflitto tra Russia e Ucraina non giova alla Cina. Se la Cina avesse saputo dell’imminente crisi, avremmo fatto del nostro meglio per prevenirla”, ha scritto l’ambasciatore in un editoriale pubblicato Washington Post, in cui ha respinto le accuse secondo cui il presidente cinese Xi Jinping sarebbe stato informato dei piani del presidente russo Vladimir Putin di invadere l’Ucraina.

ORE 08.30 – ALMENO 500 MORTI A KHARKIV DA INIZIO CONFLITTO – Almeno 500 persone sono state uccise a Kharkiv dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha riferito il servizio di emergenza statale dell’Ucraina, citato da Sky News. La città è la seconda per grandezza del Paese e ha una popolazione di 1,4 milioni di abitanti. Dall’inizio dell’attacco ha subito pesanti bombardamenti e molti edifici sono stati distrutti.

ORE 08.12 – IVANKIV OCCUPARA DAI RUSSI – La Russia ha occupato la città di Ivankiv, 80 chilometri a nord di Kiev, e controlla la regione circostante al confine con la Bielorussia, ha riferito il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. In tutta la regione di Kiev, ha detto, “asili nido, musei, chiese, blocchi residenziali e infrastrutture ingegneristiche stanno soffrendo per gli attacchi senza sosta”. Intanto 12 città intorno a Kiev sono senza acqua e riscaldamento.

ORE 08.00 – NOTTE DI BOMBARDAMENTI A KHARKIV, DUE MORTI – Due persone hanno perso la vita e due palazzi sono stati distrutti nei bombardamenti della notte su Kharkiv, seconda città dell’Ucraina. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza ucraini spiegando che “a causa di un attacco di artiglieria contro palazzi a più piani nel distretto di Nemyshlyansky a Kharkiv, sono stati distrutti diversi appartamenti in due edifici residenziali”. I soccorritori sono riusciti a salvare la vita a quattro persone estratte vive dalle macerie, mentre per altre due non c’è stato nulla da fare. Verso le 3 di questa mattina è stata anche attaccata una scuola a Kharkiv.

ORE 07.40 – COLPITO EDIFICIO RESIDENZIALE A KIEV, DUE FERITI – Due persone sono rimaste ferite e 35 persone sono state evacuate a seguito dei bombardamenti che questa mattina a Kiev hanno colpito un edificio di 12 piani, nel distretto di Shevchenkivskyi. L’edificio, stando a quanto riporta il servizio per l’emergenze, è crollato. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 del mattino. Lo riporta Ukrainska Pravda.

ORE 07.00 – COMBATTIMENTI INTORNO A KIEV – Le truppe russe hanno intensificato i combattimenti intorno a Kiev, in particolare a Bucha. ha riferito il governatore della regione di Kiev Oleksiy Kuleba. Le truppe russe, ha spiegato, stanno cercando di isolare la capitale dalle arterie di trasporto e di distruggere le capacità logistiche anche se stanno pianificando un attacco ad ampio raggio per impadronirsi di Kiev.

ORE 06.30 – ESPLOSIONE NELLA STAZIONE DI ZAPORIZHZHIA – Alcune esplosioni sono state registrate a Zaporizhzhia, nel sudest dell’Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare dell’Europa. Lo ha reso noto il Segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia Anatoliy Kurtev, spiegando che un’esplosione si è verificata nella stazione ferroviaria.

ORE 06.00 – ATTACCHI DAL MARE A MARIUPOL – La città di Mariupol nella notte è stata attaccata anche dal mare di Azov. Lo riferisce Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco della cittadina ucraina, precisando che gli attacchi delle navi da guerra vanno ad aggiungersi ai raid aerei. “I primi missili – spiega – sono stati lanciati da una nave vicino a Bilosaraiska Kosa, verso la città”. L’ospedale regionale di Mariupol, inoltre, è sempre occupato dalle forze russe “che costringono i medici a curare i loro feriti” e “usano anche i pazienti come scudo contro i tentativi di riprendere il controllo del nosocomio da parte dei nostri soldati”.

ORE 03.15 – “ATTACCO A ODESSA PER TESTARE LE DIFESE DELLA COSTA” – Le navi da guerra russe intorno a mezzanotte hanno sparato missili e artiglieria sulla costa marittima ucraina vicino a Tuzla, a sud di Odessa. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Gerashchenko. “Hanno sparato un’enorme quantità di munizioni da una grande distanza”, ha fatto sapere su Facebook. Secondo Gerashchenko, la Russia vuole testare il sistema di difesa costiera dell’Ucraina. Stando a quanto riferito, non ci sono stati tentativi di fare sbarcare le truppe

ORE 03.00 – ALLARME ATTACCO AEREO A ODESSA – Alle 2.57 (ora locale) è scattato l’allarme “attacco aereo” a Odessa. Le sirene hanno iniziato a suonare in città. I civili sono invitati a raggiungere i rifugi. Analoghi allarmi sono stati attivati negli ultimi minuti anche a Poltava (ore 3), Dnipro (2.56) e Ivano-Frankivsk (2.54) e Leopoli (2.53).

ORE 02.35 – ESPLOSIONI CONTINUANO A KIEV – Esplosioni sono state sentite nella notte alla periferia di Kiev mentre le sirene anti-raid continuano a suonare nella capitale Ucraina

ORE 02.30 – NAVI RUSSE BOMBARDANO ODESSA – Le navi russe presenti nel mar Nero hanno iniziato a bombardare le coste vicino alla città di Odessa, la terza più grande dell’Ucraina e principale porto del paese. Sono stati lanciati razzi e sono stati sparati colpi di artiglieria. Per il momento non sono stati segnalati tentativi di sbarco di truppe. La notizia è riportata sui social da Anton Gerashchenko, Consigliere del Ministro degli Affari Interni dell’Ucraina. Oggetto dei colpi sono postazioni delle forze armate ucraine e infrastrutture militari a sud della città, nella zona di Belgorod-Dnestrovsky.

ORE 02.00 – ZELENSKY: “POSIZIONI NEI NEGOZIATI PIU’ REALISTICHE MA SERVE TEMPO” – “Gli incontri continuano. Mi è stato detto che le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche. Tuttavia, è necessario ancora più tempo affinché le decisioni siano nell’interesse dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, in un discorso poco prima delle 2 del mattino ora locale, facendo il punto sui negoziati tra Kiev e Mosca.

Ore 00.30 – POLONIA CHIEDE MISSIONE DI PACE ARMATA DELLA NATO – Una “missione di pace” della Nato “protetta dalle forze armate” per garantire l’arrivo degli aiuti umanitari all’Ucraina: a chiederla è stato il vicepremier polacco Jaroslaw Kaczynski nella missione a Kiev con i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. “Questa missione non può essere una missione disarmata ma si deve poter difendere per operare in territorio ucraino”, ha sottolineato Kaczynski citato dall’agenzia Pap, “deve avere possibilmente una struttura internazionale più ampia e cercare di fornire aiuti umanitari e pacifici in Ucraina”. La delegazione dei tre leader, polacco, ceco e sloveno, in serata ha visto a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelesnsky, e il primo ministro Denys Chmygal.

ORE 00.10 – “BIDEN ANNUNCERA’ 1MLD DI DOLLARI DI AIUTI MILITARI A KIEV” – Il presidente Usa Joe Biden dovrebbe annunciare oltre 1 miliardo di dollari in nuova assistenza militare al governo ucraino, quando il presidente ucraino Volodymr Zelensky dovrebbe fare un appello al Congresso per ulteriori aiuti per difendere il suo paese. Lo scrive il Wall Street Journal. Il denaro proverrebbe dai circa 13,6 miliardi di dollari stanziati per l’Ucraina nel disegno di legge di bilancio omnibus firmato da Biden. Gli aiuti includerebbero nuove forniture degli stessi tipi di equipaggiamento militare di cui gli Stati Uniti affermano che gli ucraini hanno più bisogno: sistemi anti-corazza e antiaerei, comprese le difese aeree portatili come Javelins e Stinger.

