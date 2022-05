«Credo che, e lo dico molto chiaramente, l’opposizione che Salvini sta facendo al governo ha superato il limite». Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando con i cronisti a margine di una iniziativa elettorale, a Catanzaro.

«Salvini e la Lega sono un partito di maggioranza – ha continuato il leader del Pd, in merito alle polemiche sul disegno di legge Concorrenza -. Io credo che se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha su Salvini e sulla Lega, penso la maggior parte dicano che, dalle posizioni che prende, è diventato un partito di opposizione. Penso che questa vicenda vada chiarita, vada chiarita nel senso che su tutti i temi principali ormai Salvini si comporta come un rappresentante dell’opposizione. È molto più opposizione Salvini di altri che sono veramente all’opposizione. Lo dico con grande chiarezza e franchezza: così, secondo me, non credo che si possa andare avanti a lungo. C’è la nostra grande responsabilità su tutti i grandi temi, dalle riforme necessarie per avere i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a tutte le altre questioni su cui non facciamo mancare il nostro sostegno al governo».

La replica del Carroccio non è si è fatta attendere. «Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia. Intanto Letta e il Pd passano il tempo proponendo Ius Soli, Ddl Zan e cambio della legge elettorale. Vivono su Marte o vivono in Italia?», ha risposto Matteo Salvini. Terzo incomodo è Carlo Calenda. Che si intromette nella zuffa con un tweet. «Enrico Letta?, Salvini mette a rischio il Governo su Ue tanto quanto Conte su termovalorizzatore. Entrambi su armi agli ucraini. Sono populisti allo stesso modo. Unica coalizione che sostiene Draghi senza se e senza ma è quella di Azione e Più Europa». scrive il leader di Azione.

© Riproduzione riservata

Redazione