“I militari ucraini si stanno prendendo gioco di quelli russi da diversi punti di vista”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla fabbrica a Troy, in Alabama, della Lockheed Martin che produce i missili anticarro mandati a Kiev per rispondere all’invasione di Mosca. L’amministrazione americana ha mandato finora in totale 3 miliardi di dollari di “sistemi di sicurezza”, aiuti militari. Il presidente ha spiegato che “quei soldi sono un investimento diretto nella difesa della libertà e della democrazia”.

Biden ha aggiunto che sono stati inviati in tutto 5.500 javelin in Ucraina. E quindi: “Ci sono persino storie di genitori ucraini che hanno chiamato i loro neonati Javelin e Javelina”. E “non sto scherzando”, ha chiarito il Presidente americano. Un’altra maniera per elogiare i dipendenti della Lockheed Marin che con ogni missile inviato a Kiev hanno “cambiato la vita delle persone. È incredibile quello che avete fatto. State permettendo al popolo ucraino di difendersi senza che noi rischiamo di entrare in una Terza guerra mondiale con l’invio di soldati americani”.

Il Presidente ha quindi invitato il Congresso ad approvare rapidamente gli ulteriori fondi chiesti per “continuare a inviare all’Ucraina armi e a offrire assistenza economica e umanitaria” perché “se non ci opponiamo ai dittatori, la storia ce lo ha mostrato, continuano ad arrivare e continuano ad arrivare … La loro sete di potere continua a crescere”.

Biden ha ribadito i concetti in un post sull’account ufficiale su Twitter postando alcune foto della visita alla fabbrica. “Le forze di russe hanno commesso molti crimini di guerra e gli Stati Uniti stanno guidando il sostegno agli ucraini per difendere il loro Paese”. Secondo quanto dichiarato dal presidente della Commissione Intelligence della Camera degli Stati Uniti Adam Schiff è “solo questione di tempo” prima che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden visiti l’Ucraina di persona.

Today, I visited a Lockheed Martin factory in Alabama that’s building the Javelin missiles we’re sending to Ukraine. The weapons built here — now in the hands of Ukrainian heroes — are making all the difference. That’s something we can all be proud of. pic.twitter.com/35hTvlDGSE — President Biden (@POTUS) May 3, 2022

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito in uno dei suoi ultimi video l’intenzione di ricostituire l’integrità territoriale dell’Ucraina, inclusa la Crimea – la penisola annessa nel 2014 dalla Russia, lo stesso anno in cui i separatisti filorussi proclamarono due Repubbliche autonome in Donbass, dove in questa fase si sta concentrando l’offensiva russa. Il sostegno “al coraggioso popolo ucraino continua a difendersi contro i brutali attacchi della guerra di aggressione di Putin” è stato confermato dal segretario di Stato americano Antony Blinken alla ministra degli Esteri britannica Elisabeth Truss. Gli sforzi diplomatici in questa fase sono ridotti al lumicino.

