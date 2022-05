È al 73esimo giorno la guerra in Ucraina. Kiev ha annunciato di essere disponibile a nuove soluzioni per raggiungere un accordo di pace. Sempre più critica invece la situazione nell’acciaieria Azovstal a Mariupol, città assediata da mesi ormai dalle forze russe. Botta e risposta Kiev-Mosca sul caso di una fregata russa andata a fuoco nel Mar Nero.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha paragonato la situazione nell’acciaieria Azovstal all’inferno. Continuano le trattative per le evacuazioni. Ieri sono uscite altre 50 persone. Altri razzi sono stati lanciati ieri sera dai russi sulla città di Odessa. Zelensky ha aperto intanto a un nuovo accordo di pace: il compromesso non pretenderebbe la restituzione della penisola di Crimea, annessa dai russi nel 2014. La condizione è che le forze di Mosca tornino sulle posizioni del 23 febbraio, ovvero il giorno prima dell’invasione annunciata da Putin come “operazione speciale” di “denazificazione”.

A fuoco la fregata russa Makarov nel Mar Nero, nei pressi dell’isola dei Serpenti. Kiev ha dichiarato di aver colpito l’imbarcazione militare con un razzo. Il Cremlino smentisce: non abbiamo informazioni su navi russe colpite. Se il 9 maggio è infine saltata la parata a Mariupol, in occasione della giornata di festa che in Russia commemora la vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente americano Joe Biden firmerà una legge che velocizzerà la fornitura di armi all’Ucraina.

La diretta

ORE 8:30 – 223 BAMBINI MORTI – 223 bambini sono morti e più di 410 sono rimasti feriti in Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia. Lo rende noto l’ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti nelle città e nei villaggi ucraini, 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate. Di queste, 126 sono state completamente distrutte.

ORE 8:00 – INTELLIGENCE UK: “A DURA PROVA LE UNITA’ RUSSE” – L’intelligence militare britannica nel suo bollettino quotidiano fa sapere che “il conflitto in Ucraina sta mettendo a dura prova alcune delle unità più capaci e delle capacità più avanzate della Russia”. Si legge anche che Mosca “impiegherà molto tempo e denaro per ricostituire le sue forze armate dopo questo conflitto”. Per gli 007 “sarà particolarmente difficile sostituire le apparecchiature moderne e più avanzate” perché le sazioni “limitano l’accesso” della Russia a componenti microelettronici che sono “determinanti”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/cAYdsWHMvV 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022

ORE 7:15 – PENTAGONO: FORNIAMO A KIEV INFORMAZIONI LEGITTIME E LEGALI – Il portavoce del Pentagono John Kirby ha dichiarato che le informazioni di intelligence fornite dagli USA all’Ucraina sono “legittime, legali, limitate”. Il Washington Post aveva riportato che grazie alle fonti americane sarebbero stati uccisi i generali russi caduti in Ucraina. Così come fondamentali sarebbero state per l’affondamento dell’incrociatore missilistico Moskva. “Non siamo l’unica fonte di intelligence e informazioni per gli ucraini”.

ORE 7:00 – NUOVO PACCHETTO DI AIUTI USA DA 150 MILIONI – Il nuovo pacchetto di aiuti militari dagli Stati Uniti all’Ucraina avrà un valore complessivo di 150 milioni di dollari. Lo ha reso noto il segretario di Stato Antony Blinken tramite un post su Twitter. La fornitura includerà 25 mila proiettili per obici da 155 mm, tre radar antimissile AN/TPQ-36, apparecchiature per interferenze elettroniche e pezzi di ricambio.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022

ORE 6:30 – KIEV: “RESPINTI OTTO ATTACCHI RUSSI IN DONBASS” – L’esercito ucraino ha dichiarato di aver respinto otto attacchi russi nella regione del Donbass venerdì 6 maggio. Per Kiev sarebbero stati distrutti tre carri armati nemici, otto sistemi d’artiglieria, sette veicoli corazzati da combattimento, tre unità speciali ingegneristiche e un veicolo non corazzato. La contraerea avrebbe poi abbattuto sette droni Orlan-10. Le notizie dal fronte restano confuse e contraddittorie in alcuni casi.

ORE 6:00 – AZOVSTAL, ZELENSKY E L’IMPEGNO PER SALVARE I SOLDATI NELL’ACCIAIERIA – “Stiamo lavorando su opzioni diplomatiche per salvare i nostri militari, che rimangono ancora ad Azovstal. Sono coinvolti mediatori influenti, tra cui Stati influenti”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Continuiamo la missione di evacuazione con la mediazione dell’Onu e del Comitato internazionale della Croce Rossa. Durante la giornata, la nostra squadra ha organizzato operazioni di soccorso per più di 40 civili, tutte donne e bambini”.

ORE 5:00 – PESKOV: “POLONIA FONTE DI MINACCE” – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riporta Reuters, ha puntato il dito sulla “retorica ostile” delle autorità polacche e ha affermato che Varsavia potrebbe essere una “fonte di minacce”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte