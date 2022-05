È arrivata al 77esimo giorno la guerra in Ucraina. Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ieri ha incontrato negli Stati Uniti il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca. “Putin pensava di dividerci ma ha fallito”, le parole del premier italiano. Ribadita la storica amicizia tra Roma e Washington. Il premier, come ha sottolineato anche il Washington Post, continua maggiormente a premere per una tregua e una ripresa dei colloqui mentre l’atteggiamento di Biden e degli americani è stato più aggressivo nelle ultime settimane. Sul tavolo anche la sicurezza energetica e alimentare minacciate dalla guerra.

Draghi oggi visiterà il Congresso degli Stati Uniti e incontrerà la speaker della Camera Nancy Pelosi. Telefonata ieri tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello cinese Xi Jinping. “Subito il cessate il fuoco”, l’esortazione dal colloquio. Il presidente francese ha parlato anche con l’omologo ungherese Orban per convincerlo ad adottare l’embargo al petrolio russo.

La Bielorussia, principale alleata di Mosca, ha intanto schierato truppe speciali al confine con l’Ucraina. Kiev teme un attacco anche da questa direttrice in una fase del conflitto in cui l’offensiva russa si è concentrata maggiormente tra l’Est e il Sud del Paese. Macabra scoperta di Al Jazeera: numerosi corpi sono stati ammassati in un vagone refrigerato di un treno nella regione di Kiev. Decine di cadaveri di soldati russi abbandonati senza sepoltura dopo che le truppe di Mosca si sono ritirate dalle regioni di Kiev e di Kharkiv.

ORE 7:00 – SENATORE USA: “CHIEDIAMOCI COSA FARE SE PUTIN COLPIRA’ LA NATO” – Il parlamentare più vicino al Presidente americano Joe Biden, 58 anni, presidente del Comitato Etico e membro della Commissione Esteri, Christopher Coons, si chiede: “Chiediamoci cosa fare se Putin colpirà la Nato”.

ORE 6:30 – ZELENSKY: RICONQUISTATI VILLAGGI A KHARKIV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno riconquistato alcuni villaggi nella regione di Kharkiv. “Gli occupanti vengono gradualmente allontanati. sono grato a tutti i nostri difensori che stanno tenendo la linea e dimostrando una forza veramente sovrumana per cacciare l’esercito di invasori. Una volta il secondo esercito più potente del mondo”.

ORE 6:15 – INTELLIGENCE USA: 8-10 GENERALI RUSSI MORTI – Il capo dei servizi di intelligencee militare degli Stati Uniti, il generale Scott Berrier, ha confermato che dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina sono caduti diversi alti ufficiali di Mosca. Almeno otto o anche dieci. Il bilancio è dovuto al “ruolo insolito” dei vertici militari che in Ucraina si sono recati spesso al fronte “invece di guidare le operazioni a distanza. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha intanto confermato alla Fox News che gli Stati Uniti hanno inviato armi all’Ucraina “molto prima dell’invasione” da parte della Russia.

ORE 6:00 – BIDEN: “CON DRAGHI RIBADITA AMICIZIA ROMA-WASHINGTON” – “Oggi pomeriggio ho incontrato il primo ministro italiano Mario Draghi alla Casa Bianca con il quale abbiamo ribadito la forte e ampia partnership tra Stati Uniti e Italia e abbiamo sottolineato il nostro continuo impegno nel sostenere l’Ucraina e imporre costi alla Russia”, ha scritto su Twitter il presidente americano Joe Biden dopo il vertice con il premier italiano.

ORE 6:00 – USA: CAMERA APPROVA ALTRI 40 MILIARDI DI AIUTI A KIEV – Approvato a stragrande maggioranza un nuovo pacchetto di aiuti militari, economici e umanitari dalla Camera statunitense a sostegno dell’Ucraina. 40 miliardi di dollari proposti dal presidente Biden. 368 i voti favorevoli e 57 i contrari. Il passaggio in Senato presumibilmente entro il fine settimana.

ORE 5:30 – INTELLIGENCE USA: “RUSSIA PUO’ UTILIZZARE ARMI NUCLEARI – Il direttore dell’intelligence americana Avril Hainesal, durante l’informativa al Senato americano, ha lanciato un allarme sulla possibilità che Vladimir Putin faccia ricorso alle armi nucleari in caso di sconfitta in Ucraina. Il fallimento potrebbe essere preso come una minaccia esistenziale per il Cremlino. Gli analisti prevedono una guerra lunga ed estenuante.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

