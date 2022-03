Il 13esimo giorno (martedì 8 marzo) della guerra in Ucraina è passato con l’esodo dei profughi in uscita dal Paese che ha superato i due milioni di persone secondo l’Onu, la preparazione dell’assedio di Kiev, lo stop all’import del petrolio e del gas da parte di Stati Uniti e Regno Unito dalla Russia. L’avanzata di Mosca procede simultaneamente da nord, da est e da sud. Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato alla Camera dei Comuni di Londra. Ha detto che “combatterà fino alla fine” ma per la prima volta ha aperto a un compromesso su Crimea e Donbass.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha risposto alle sanzioni firmando un decreto per la preparazione di Paesi con i quali bloccare l’import-export. La diplomazia intanto continua il suo lavoro. Vaticano e Israele provano a mediare. Il Presidente della Cina Xi Jinping ha detto di essere pronto ad “aggiungere il proprio ruolo attivo per sostenere i colloqui di pace”. Si intensificano intanto i bombardamenti in tutto il Paese. Nuova tragedia simbolo del conflitto: una bambina morta di sete a sei anni nella città-martire assediata di Mariupol, il centro sul Mar d’Azov che conquistato permetterebbe alla Russia di unire la penisola di Crimea e le Regioni occupate dai separatisti nel Donbass; la città dove sono ripetutamente falliti i corridoi umanitari.

LA DIRETTA

ORE 12:40 – MOSCA DETTA LE CONDIZIONI PER I NEGOZIATI – Il Cremlino, tramite il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ribadisce ancora una volta le condizioni per trattare con la controparte ucraina dopo le dichiarazioni di Zelensky sulla disponibilità a un compromesso sullo status della Crimea e del Donbass. “Le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk sono stati sovrani indipendenti, e l’Ucraina e le autorità di altri paesi devono riconoscerlo”, ha detto Peskov.

Stesso discorso vale anche la Crimea, che “è una regione russa e dobbiamo riconoscerlo sia de facto che de jure”.

ORE 12:30 – NO FLY ZONE O “CATASTROFE UMANITARIA”, DICE ZELENSKY – Senza una no-fly zone sull’Ucraina, si rischia una “catastrofe umanitaria”. E’ il messaggio che arriva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio televisivo, secondo quanto riporta il Guardian. Zelensky ha detto che la comunità internazionale sarebbe responsabile di una “catastrofe umanitaria” di massa se non consente la no-fly zone e che il paese e’ al massimo livello di minaccia. “La Russia usa missili, aerei ed elicotteri contro di noi, contro i civili, contro le nostre citta’, contro le nostre infrastrutture. E’ un dovere umanitario del mondo rispondere”, ha detto

ORE 12:20 – RUSSIA “NON VUOLE ROVESCIARE” IL GOVERNO UCRAINO – La portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov, Maria Zakharova, ha spiegato che il Cremlino “non vuole rovesciare il governo” ucraino di Volodymyr Zelensky. Zakharova ha anche sottolineato come ci siano stati “progressi” nei negoziati con l’Ucraina con l’obiettivo da parte russa di “porre fine all’insensato spargimento di sangue e alla resistenza delle forze armate ucraine il prima possibile”.

ORE 11:45 – LE NUOVE SANZIONI EUROPEE – Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, ha spiegato che nel nuovo pacchetto di sanzioni messe a punto dall’Europa sono inclusi “più di cento responsabili a diversi livelli del governo e della nomenclatura russa”. Il ‘ministro degli Esteri’ europeo ha aggiunto che “ulteriori sanzioni economiche spero verranno approvate prima della conclusione di questa sessione della plenaria”.

ORE 10:45 – ACCORDO CORRIDOI UMANITARI – Sei percorsi, attivi dalle 9 alle 21 locali – dalle 8 alle 20 italiane. L’accordo per la tregua e l’attivazione di corridoi umanitari è stato annunciato dalla vice-prima ministra ucraina Iryna Verechtchouk. I corridoi, secondo la Tass, sono: Energodar-Zaporozhzhia, Sumy-Poltava, Mariupol-Zaporozhzhia, Volnovakha-Pokrovsk, Izyum-Lozova, e verso Kiev dagli insediamenti di Vorzel, Bucha, Borodyanka, Irpen e Gostomel.

ORE 10:30 – CINA: “NATO E USA RESPONSABILI DEL CONFLITTO” – “Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina”, ha detto il ministro degli esteri cinese Zhao Lijian. Il commento sulle recenti ricostruzioni del New York Times secondo il quale Pechino fosse a conoscenza dei piani russi contro l’Ucraina. “La Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali che non si basano sul diritto internazionale. In uno scenario del genere tutti perderanno. Le sanzioni aumenteranno solo le divisioni e lo scontro”.

ORE 10:15 – USA 13,6 MILIARDI ALL’UCRAINA – Il Congresso USA ha approvato 13,6 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina.

ORE 10:00 – 1,3 MILIONI DI PROFUGHI IN UCRAINA – La guardia di frontiera polacca ha fatto sapere che sono almeno 1,33 milioni i profughi fuggiti dall’Ucraina ed entrati nel Paese. Il 93% sono ucraini, l’1% polacchi, il 6% di altri 100 paesi. Solo ieri sono passate 125.800 persone.

ORE 9:45 – BBC RIPRENDE A MOSCA – La Bbc ha annunciato di aver ripreso le trasmissioni da Mosca. “Dopo aver considerato le conseguenze di una mancata informazione abbiamo deciso di riprendere i reportage in lingua inglese. Riporteremo le storie con indipendenza e imparzialità secondo i nostri rigorosi standard”.

ORE 9:30 – TELEFONATA DRAGHI-MACRON – Il presidente del consiglio Draghi e il presidente francese Macron hanno avuto una telefonata in vista del Consiglio europeo informale previsto domani e dopodomani a Parigi. Palazzo Chigi ha fatto sapere che nella conversazione “sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull’economia europea”.

ORE 9:00 – 10 MORTI IN BOMBARDAMENTI SU SEVERODONESTK – Almeno dieci vittime, secondo un responsabile locale, in seguito ai bombardamenti sulla città ucraina di Severodonestk.

ORE 8:50 – SANZIONI ALL’OCCIDENTE DALLA RUSSIA – Il direttore del dipartimento per la cooperazione economica del ministero degli Esteri russo Dmitry Birichevsky ha detto che “la reazione della Russia sarà veloce e ponderata” alle sanzioni dell’Occidente.

ORE 8:30 – 5MILA EVACAUTI DA SUMY – Dal corridoio umanitario nella città di Sumy, nel nordest del Paese, sono state evacuate ieri cinquemila persone secondo il vice direttore dell’ufficio della presidenza ucraina, Kirill Timoshenko citato dalla CNN.

ORE 7:30 – I COMBATTIMENTI IN CORSO – Secondo il ministero della Difesa britannico la situazione sul campo vede al momento combattimenti a nord di Kiev, con i russi che non sono riusciti a sfondare; bombardamenti sulle città circondate di Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol; efficace difesa dei cieli da parte della difesa ucraina.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/DjAjI4vbCk 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eAqudcHW05 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022

ORE 7:00 – CONFERMATO INCONTRO KULEBA-LAVROV – È stato confermato l’incontro, previsto per domani in Turchia, ad Antalya, tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba.

ORE 6:00 – ATTACCO AEREO A VINNYTSIA – Forti esplosioni nel centro dell’Ucraina, in particolare nella città di Vinnytsia.

ORE 5:30 – CITTADINANZA UCRAINA A VOLONTARI STRANIERI – Il primo viceministro degli interni ucraino Yevhen Yenin ha riferito che i volontari stranieri potranno ottenere la cittadinanza ucraina se lo desiderano. Lo riferisce il sito Kyiv Independent. Dal 6 marzo ventimila volontari stranieri si sono uniti alle forze ucraine per combattere la Russia.

ORE 5:25 – GIAPPONE MANDA GIUBOTTI ANTIPROIETTILE ED ELMETTI – Il Giappone ha mandato equipaggiamenti militari non letali in Ucraina. Necessaria una revisione ad hoc delle linee guida sul trasfrimento di equipaggiamenti per la difesa da parte del governo giapponese.

ORE 4:30 – SUONANO SIRENE ANTI-AEREO – Hanno suonato le sirene anti-aereo a Kiev, Zhytomyr e Vasylkiv.

ORE 3:30 – “PIENO CONTROLLO DELLA CENTRALE DI ZAPORIZHZHYA – I russi annunciano di aver preso il pieno controllo della centrale di Zaporizhzhya. La centrale era stata obiettivo di un attacco russo la settimana scorsa.

ORE 3:25 – “PUTIN NON PUO’ PERDERE QUESTA GUERRA” – La direttrice della National Intelligence Avril Haines in un’audizione al Congresso: “Valutiamo che Putin si senta afflitto dal fatto che l’Occidente non gli concede l’appropriata deferenza e percepisca questa come una guerra che non può permettersi di perdere” e “Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un’ulteriore integrazione con Usa e Nato se non ci riesce con un negoziato diplomatico”.

ORE 3:15 – DISTRUTTI 61 OSPEDALI – La Russia ha distrutto 61 ospedali in Ucraina secondo il ministro della Salute di Kiev Viktor Lyashko.

ORE 2:45 – “PERSONALE ZAPORIZHZHYA TORTURATO” – Il ministro dell’energia ucraino ha dichiarato che i russi hanno torturato il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhya e che “hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici”.

ORE 2:00 – BIDEN: “PUTIN NON VINCERA'” – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scritto in un post su Twitter: “Questo deve essere chiaro: l’Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin. Putin potrebbe essere in grado di prendere una città, ma non sarà mai in grado di tenere il Paese”.

ORE 1:00 – ZELENSKY: 52 BAMBINI UCCISI – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che sono 52 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio della guerra. “Quando sono andato a parlare davanti al Parlamento britannico, il numero era di 50 bambini ucraini uccisi in 13 giorni di guerra. In un’ora sono diventati 52”, ha detto. “In serata, hanno lanciato un attacco missilistico su Korbutovka nella regione di Zhytomyr, hanno distrutto un dormitorio. Con cosa potrebbe minacciare la Russia un normale dormitorio? Quali sono gli interessi geopolitici dello stato nucleare?”.

ORE 0:30 – FIRST LADY: “CIVILI UCCISI IN MASSA” – La first lady ucraina Olena Zelenska in una lettera ai media internazionali ha scritto che in Ucraina è in corso un “omicidio di massa di civili” e “la cosa più orribile e devastante di questa invasione russa sono i bambini vittime”. “Ciò che è accaduto è impensabile, il nostro Paese era in pace, i nostri territori erano pieni di vita”.

ORE O:01 – MOSCA: NUOVA TREGUA – La Russia ha annunciato una nuova tregua temporanea a partire dalle 10:00 locali per consentire corridoi umanitari. Lo ha fatto sapere il ministero russo della Difesa citato dalla Tass.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

Antonio Lamorte