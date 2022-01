Sarà una donna il 13esimo presidente della Repubblica? Dopo sei fumate nere, la settima votazione si terrà alle 9.30 di sabato 29 gennaio, se non si dovesse eleggere il nuovo Capo dello Stato (il quorum è fissato a 505 preferenze, la maggioranza assoluta) ne è prevista un’altra nel pomeriggio, alle 16,30. Dopo una giornata convulsa come quella di ieri, dove è stato registrato il flop di Elisabetta Casellati, la presidente del Sentato lanciata, e bruciata, dalla Lega di Matteo Salvini e sostenuta da Fratelli d’Italia e meno dal suo partito, Forza Italia, i nomi in lizza per succedere a Sergio Mattarella, che ha ottenuto numerosi voti (oltre 300) nel sesto scrutinio, sono diversi. Ma tra veti incrociati e il timore di tornare subito alle urne, il rischio di un nuovo impasse è dietro l’angolo.

Le ipotesi in campo femminili e maschili

L’asse Salvini-Conte, con l’appoggio di Giorgia Meloni, sarebbe favorevole all’elezione di Elisabetta Belloni, a capo degli 007 italiani. Considerata da leader della Lega una “donna in gamba“, la Belloni è gradita anche da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle con Grillo che addirittura lancia un tweet di buon augurio (“Benvenuta Signora Italia, ti aspettavamo da tempo”). La posizione del Pd nei confronti della Belloni appare tuttavia scettica. A bocciarla, invece, ci hanno pensato Forza Italia di Silvio Berlusconi (che ha poi annunciato totale autonomia, sganciandosi da Lega e Fli), Italia Viva di Matteo Renzi e Liberi e Uguali del ministro Roberto Speranza che la considerano non idonea per il ruolo che attualmente ricopre a capo dei servizi segreti. Le alternative femminili possibili (Conte ha dichiarato che di donne ce ne sono “almeno due, solide e super partes”) potrebbero essere l’ex ministra della Giustizia Paola Severino e l’attuale guardasigilli Marta Cartabia. La prima poco gradita a Forza Italia, la seconda al partito pentastellato.

Ma non è da escludere che l’ennesimo annuncio di Salvini si riveli un flop. Restano così ancora in corsa l’attuale premier Mario Draghi, Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato e, l’attuale inquilino del Quirinale, Sergio Mattarella, nome sul quale sta lavorando il Pd.

La diretta della sesta giornata

03:00 – Un vertice dei partiti di maggioranza è in programma prima delle 9.30, quando si inizierà a votare. “Ho chiesto che domattina le forze di governo si siedano ad un tavolo” perché è fondamentale che non si spacchi la maggioranza sul Quirinale” ha fatto sapere Enrico Letta, lasciando Montecitorio. Inoltre il segretario del Pd “è necessario tenere conto della novità” relativa “alla decisione di Forza Italia di procedere in maniera autonoma rispetto al resto del centrodestra” sulle trattative per il Quirinale.

02:00 – Per Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, quella di Pierferdinando Casini “potrebbe essere un’ipotesi. Sicuramente quello di Casini è un nome autorevole e forte. Noi abbiamo sempre detto che Casini e Draghi sono nomi assolutamente forti così come quelli di Amato o Severino, nomi condivisibili e sui quali si può discutere”.

00:30 – “No a Belloni presidente della Repubblica”, dopo la Casellati salta anche capo servizi segreti

